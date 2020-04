Listone Giordano e Paola Lenti scommettono sul colore per il nuovo Perigal

Listone Giordano, brand di riferimento per le pavimentazioni in legno d’alta gamma, e Paola Lenti tornano a collaborare scommettendo sul colore. Infatti presentano le nuove versioni di Perigal, l’originale pavimento risultato dell’incontro fra il ricco patrimonio di conoscenza del legno dell’azienda umbra e l’inconfondibile cifra stilistica delle finiture Paola Lenti. Ispirandosi a un teorema matematico ottocentesco, Perigal è caratterizzato da forme geometriche inusuali e accarezzato da pennellate di colore sorprendenti, che lasciano visibili le naturali venature del materiale. I moduli geometrici, sviluppati per interpretare la dimensione orizzontale del pavimento, possono ora essere anche montati a parete, per diventare una singolare boiserie. Oltre alle forme e alle rifiniture, il binomio Lenti – Listone Giordano punta tutto sui colori, un aspetto molte volte sottovalutato dalle pavimentazioni in legno. Perigal si tinge così delle nuovissime colorazioni Acqua, Grafite, Olio e Ottanio con un tocco di allegria che non va a discapito dell’innata eleganza del prodotto.

