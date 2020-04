Soul of Italy: il tributo di Steve McCurry all’Italia

In occasione del delicato momento che viviamo in questi giorni Steve McCurry ha voluto omaggiare l’Italia con i suoi scatti: “E’ un sogno che torna per tutta la vita” “Sono vicino al popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore. Durante la sfida mondiale al Covid-19, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile”. You may have the universe if I may have Italy – Giuseppe Verdi

Ecco il video pubblicato nella sua pagina ufficiale di Facebook: