Idee per una serata con amici e giochi online

Sapete qual è il frutto del miglior connubio tra la possibilità di divertirsi senza muoversi da casa e socializzare con i propri amici? Una serata trascorsa divertendosi tutti insieme con uno dei tanti titoli multiplayer a cui è possibile giocare sul web!

Le tecnologie oggigiorno permettono di accorciare le distanze: attraverso giochi progettati per pc, smartphone o tablet, sarà possibile sfidare i propri amici restando comodamente seduti sul proprio divano. In questo articolo vogliamo porre alla vostra attenzione alcune di queste possibilità che non vi lasceranno sicuramente delusi.

Soprattutto in seguito alla pandemia di Covid, le novità in tal ambito si sono moltiplicate e tutte mirano a colmare quel desiderio di socializzazione oltre che di divertimento che tutti noi vorremmo soddisfare. Sono molte le aziende che si sono adattate per proporre servizi interessanti di intrattenimento. Una tra tutte? Quelle del mondo dei casinò online.

Chi non ha avuto modo di riunirsi con i propri amici in un casinò fisico, ha avuto la possibilità di farlo in modalità remota attraverso uno dei migliori portali autorizzati per offrire l’accesso ai giochi più popolari da casino. Non è stato infatti necessario accantonare il Poker, Blackjack, Baccarat, Slot o Roulette perché sono stati resi accessibili anche dal proprio cellulare.

Siti come https://www.casinoitaliani.it/recensioni permettono di localizzare subito i portali migliori con l’ausilio di recensioni approfondite per scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze dove aprire un conto ed iniziare la nostra avventura tra carte da gioco virtuali e vincite interessanti! La cosa bella di questa prima possibilità è relativa alla possibilità di avere accesso non ad un solo gioco, ma ad un’intera gamma divisa in diverse categorie!

Curve Fever

Questo gioco permette di organizzare partite private tra voi e i vostri amici. Ogni giocatore sarà rappresentato da una piccola astronava con scia annessa che non sarà superabile dagli altri players. In caso di collisione infatti perderanno e ricominceranno il round. Lo scopo è quello di restare in vita cercando di realizzare più punti possibili alla fine di ogni round. Esistono varie possibilità di gioco, diverse abilità da ottenere. Non manca la possibilità di giocare ad altre partite pubbliche. Consigliato per una serata spensierata tra amici.

Haxball

Stiamo parlando di un mix tra calcio e air hockey. Le partite potranno permettere la connessione totale di massimo 20 giocatori, l’ideale per i gruppi numerosi e per fare una suddivisione a squadre. Un gioco che non vi annoierà di sicuro grazie a numerosi stadi e alle varie modalità disponibili: un titolo semplice ma allo stesso tempo divertente.

Skribbl.io

Non si tratta di uno dei giochi per bambini suggeriti nel nostro articolo, questo titolo è bensì giocabile da tutte le fasce di età. Avete presente Pictionary? Il famosissimo gioco da tavolo in cui ogni giocatore deve disegnare qualcosa che a sua volta deve essere indovinata dagli altri concorrenti in gara; Skribbl è la sua versione giocabile online. Può diventare davvero esilarante! Il numero dei giocatori minimo è di 2 e non esistono limiti massimi.