Dal marketing alla cucina: cosa possiamo imparare oggi con i corsi online?

Uno dei settori più fiorenti sul web è oggi quello dei corsi online, che vanta numeri davvero interessanti in termini di utenti quotidianamente coinvolti e di fatturati. Sulle piattaforme di genere, che sono oggi numerose e diversificate, è possibile trovare davvero di tutto, dai master digitali con certificazione riconosciuta nel mondo del lavoro fino ai corsi più improbabili, ideali per imparare nuovi hobby e nuove attività. Ecco una panoramica di ciò che la rete internet mette oggi a nostra disposizione!

Corsi sul web: come funzionano le piattaforme di e-learning

Con il termine e-learning si intende quell’insieme di tecnologie che consentono di seguire percorsi di apprendimento attraverso il web. Ne fanno parte sia i sistemi istituzionali, come avviene nel caso della cosiddetta DAD scolastica, che quelli rivolti a un pubblico aperto, che su apposite piattaforme digitali possono accedere a corsi di vario genere.

Il funzionamento delle piattaforme di e-learning è piuttosto semplice: una volta registrato il proprio account e scelto il corso da frequentare, si accederà infatti a contenuti video da guardare in streaming, proprio come accade sui più famosi portali dedicati all’intrattenimento audiovisivo e alla pratica dei passatempi più amati.

All’interno del portale, l’utente può muoversi tra le diverse categorie di corsi proposti e acquistarne uno o più di uno, con la possibilità di frequentare nei modi e nei tempi più comodi le lezioni. I corsi acquistati, infatti, vengono raccolti nell’area personale e, di volta in volta, lo studente potrà scegliere a quale contenuto accedere, senza alcun vincolo di giorni e di orari, un aspetto che rende molto più pratica rispetto alla didattica tradizionale la fruizione del servizio.

Un altro vantaggio delle piattaforme di e-learning è quello di avere a disposizione contenuti spesso di valore molto elevato a costi più accessibili rispetto a quanto si pagherebbe nel caso di lezioni fisiche. La maggior parte dei corsi presentati, infatti, ha un prezzo contenuto e talvolta non mancano promozioni speciali o, addirittura, opzioni gratuite. Chiaramente, il costo può variare anche in base agli argomenti trattati e alla possibilità di ottenere certificazioni spendibili nel mondo del lavoro, ma nel complesso anche i master online più completi restano molto al di sotto della fascia di prezzo dei tradizionali master universitari.

Corsi e master per tutti: quali argomenti approfondire sul web

Come detto, i cataloghi delle piattaforme di e-learning sono davvero molto ampi e toccano gli argomenti più disparati. Se una grossa parte dei corsi è rivolta a chi cerca di apprendere competenze tecniche specifiche o di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze da utilizzare sul lavoro, non mancano infatti proposte più adatte a chi vuole imparare qualcosa di nuovo per il tempo libero.

Tra i corsi digitali più gettonati, sicuramente vi sono quelli per l’apprendimento delle lingue straniere, molto utili sia per gli studenti che cercano di migliorare il proprio rendimento scolastico che per coloro che vogliono essere più preparati per il mondo del lavoro. Conoscere l’inglese, ma anche il tedesco, lo spagnolo o lingue più “esotiche” come il cinese e l’arabo, significa essere in grado di aprirsi a livello globale e di comunicare efficacemente anche con l’estero, ampliando dunque le proprie opportunità professionali.

Altrettanto apprezzati sono i corsi incentrati sulle competenze digitali, dal web marketing alla SEO, passando per il social media management e il mondo degli influencer: sempre più persone, infatti, cercano di aprirsi sbocchi in questi ambiti e, non trattandosi di argomenti tradizionalmente studiati a livello accademico, i corsi online rappresentano un ottimo modo per avvicinarcisi e per iniziare a mettere in gioco le nozioni via via acquisite.

Non mancano, poi, corsi incentrati su argomenti di natura legale e finanziaria, approfondimenti di economia, lezioni specifiche su singoli software come Photoshop e Illustrator, e tante altre opzioni di cui alcune molto particolari: online è possibile, infatti, imparare i segreti della cucina vegana o quelli per educare il cane di casa, studiare yoga e danza del ventre o curare l’immagine complessiva del proprio matrimonio, il tutto sempre seguendo lezioni e consigli dei massimi esperti di ogni tema.

Imparare online può dunque essere non solo stimolante ma anche molto divertente: un’opzione per far sì che l’uso di internet non sia solo intrattenimento in senso stretto ma anche un modo per crescere e migliorare la propria persona.