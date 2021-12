Le app fondamentali per prendersi cura della propria bellezza

- pubblicità -

Oggi come oggi, lo smartphone è compagno irrinunciabile delle nostre giornate. Lo utilizziamo per lavorare, per navigare tra siti casino gratis e altri portali, per rimanere in contatto con le persone care. Quando lo si chiama in causa, è importante ricordare il suo essere anche un alleato per la cura della bellezza. La cosa non deve sorprendere: dopotutto, se ci fermiamo un attimo a riflettere, ci accorgiamo che, tramite la scelta dei filtri sui social, pensiamo di riflesso alla bellezza. Lo facciamo in maniera così concreta che, in alcuni casi, decidiamo di rivolgerci a un chirurgo estetico per assomigliare alla nostra immagine migliorata.

Accanto a queste oggettive esasperazioni – il fenomeno appena descritto è noto come selfie dismorfia – ci sono situazioni decisamente più ordinarie e sane, come per esempio la scelta di scaricare sul proprio device app interessanti se si ha la passione per il beauty. Quali sono le migliori? Nelle prossime righe, ne abbiamo elencate alcune.

Cute – Acquista bellezza

Questa celebre app è scaricabile gratuitamente sia su Apple Store, sia su Google Play. Quando la si chiama in causa, si inquadra una delle risorse più amate da chi non lascia nulla al caso quando si parla di cura della bellezza. Quali sono le sue peculiarità? Diverse e molto interessanti! Si tratta di una vera e propria mecca beauty da tenere sempre in tasca o in borsa. Per rendersene conto, basta rammentare che, tramite questa app per smartphone, si può accedere a uno shop online per acquistare prodotti di make up.

Ovviamente vengono proposti sconti cospicui e la scelta di prodotti – che comprende anche numerosi profumi, creme e accessori per capelli – è a dir poco ampia.

Hairstyle makeover

Quest’app scaricabile da Apple Store è un punto di riferimento perfetto per chi ama prendersi cura dell’hair styling. In questi casi, capita spesso di lasciarsi attanagliare dai dubbi e dall’indecisione. Nessun problema! Grazie a questa preziosa risorsa da tenere sempre sullo smartphone, è possibile, partendo da una propria foto, vedere l’effetto di oltre 200 tagli. Ovviamente le foto possono essere condivise sui social perché, come ben si sa, il taglio perfetto è anche quello approvato dall’amica.

Biotiful

Biotiful è un’app scaricabile da Google Play e da Apple Store che viene incontro a chi vuole il massimo della qualità dai prodotti beauty. Si tratta, infatti, di un’alternativa molto utile per leggere l’INCI partendo dal codice a barre.

Il database contiene oltre 10mila prodotti ed è in continuo aggiornamento. Molto probabilmente, quella crema che ti interessa comprare e sulla cui qualità vuoi tutte le garanzie è presente nell’elenco!

Sunblock

Quando si parla di cura della bellezza, bisogna mettere in conto anche l’aspetto della protezione dai raggi UV, responsabili, oltre che dell’insorgenza di tumori, anche dei segni dell’invecchiamento precoce. Il web ci mette a disposizione tantissimo per gestire i momenti in cui la pelle è esposta nel migliore dei modi. Uno di questi è l’app Sunblock, scaricabile da Apple Store. Cosa permette di fare? Di calcolare l’indice UV sulla base del proprio tipo di pelle e di scoprire la protezione solare più idonea per la propria situazione. Se stai programmando le vacanze sulla neve e non vuoi brutte sorprese per quanto riguarda le scottature, questa è l’app che non deve mancare nel tuo smartphone.

Musely

App disponibile su Google Play ed Apple Store, Musely è una vera chicca per chi si riconosce nella descrizione “beauty addicted”. Caratterizzata dalla presenza di un fornitissimo shop online, si contraddistingue altresì per una sezione dedicata ai consigli di bellezza che gli utenti possono inserire personalmente, in modo da condividere con il resto della community le dritte beauty che considerano più efficaci.

Spruce

Concludiamo parlando di un’app compatibile sia con i device Android, sia con quelli iOS e dedicata alla dermatologia. Per la precisione, gli utenti possono richiedere consulti da professionisti del settore a un prezzo calmierato e scoprire come prendersi cura nel migliore dei modi della pelle.