Estée Lauder Luxury Fragrance Collection

Quando Mrs. Estée Lauder creò l’olio da bagno Youth-Dew nel 1953, rivoluzionò l’industria delle fragranze. Settantacinque anni dopo, il marchio porta avanti la sua eredità con l’introduzione di una nuova Luxury Fragrance Collection, otto straordinarie fragranze che portano, chi le indossa, in luoghi incantati e sconosciuti; la mente e i sensi diventano incredibilmente vivi, stimolati e trasformati. Create da alcuni dei profumieri più famosi al mondo, ognuno ne condivide la propria visione: i ricordi vividi, i sogni, le esperienze e gli ingredienti squisiti che hanno ispirato la creazione di ogni profumo. Ogni singola fragranza offre una nuova speciale esperienza, ispirata alla meraviglia, all’istante e alla sensualità dei momenti più mozzafiato della natura, rendendoli più intensi, luminosi, importanti. Vivere il massimo splendore di un tramonto, il mistero di un fiore illuminato dalla luna, la gioia e il calore della luce del sole. Ogni fragranza è squisitamente realizzata con i migliori ingredienti ed essenze, che stimolano l’umore per accendere l’immaginazione e favorire una profonda esperienza sensoriale.

Natura e scienza si confrontano per mantenere vivo e indimenticabile ogni momento, con una speciale attenzione sulla persistenza delle fragranze di lusso. La nuova ed esclusiva tecnologia ScentCapture Fragrance Extender™ di Estée Lauder è appositamente formulata per consentire a ogni fragranza di durare fino a 12 ore, dopo una sola applicazione.

Inoltre, ogni profumo della collezione ha dimostrato – in test neurosensoriali indipendenti – di evocare precise emozioni in coloro che ne venivano attratti. Unendosi con l’immaginazione, hanno liberato un mondo, nuovo e personale. La Collezione è così composta:

Tender Light, creato da Shyamala Maisondieu, Givaudan; Famiglia Olfattiva: Agrumata – Verde

Sensuous Stars, creato da Amandine Clerc-Marie, Firmenich; Famiglia Olfattiva: Fruttata – Chypre

Dream Dusk, creato da Jean-Marc Chaillan, IFF; Famiglia Olfattiva: Fiorita – Marina

Radiant Mirage, creato da Quentin Bisch, Givaudan; Famiglia Olfattiva: Fiori Bianchi – Legnoso

Desert Eden, creato da Anne Flipo, IFF; Famiglia Olfattiva: Legnoso – Fiorito

Blushing Sands, creato da Clement Gavarry, Firmenich; Famiglia Olfattiva: Legnoso

Paradise Moon, creato da Rodrigo Flores-Roux, Givaudan; Famiglia Olfattiva: Cuoio – Fiorita

Infinite Sky, creato da Dominique Ropion, IFF; Famiglia Olfattiva: Ambrata – Speziata

Ogni fragranza è contenuta in un elegante flacone di vetro, con ghiera decorata con un dettaglio in corda dorata, ispirato al packaging d’archivio di Estée Lauder. Il cappuccio dorato presenta un monogramma ispirato ad un logo originale di Estée Lauder scoperto dagli archivi dell’Azienda e usato in esclusiva nella Luxury Collection. Ciascuno di questi dettagli è un cenno agli elementi chiave del patrimonio del marchio Estée Lauder, reinventato in un modo decisamente moderno. L’etichetta presenta un simbolo originale che raffigura l’ingrediente protagonista di ogni fragranza.

