Ecco gli hobby digitali preferiti dagli italiani

Siamo nel pieno dell’era digitale e affermazioni sul fatto che ormai facciamo qualsiasi cosa con l’aiuto del nostro smartphone sono tanto banali quanto reali. Con il lockdown del 2020 e gli effetti della pandemia lungo tutto il 2021, che ancora incidono nelle vite di tutti, il nostro rapporto con la tecnologia è ulteriormente cambiato.

Vivendo lunghi periodi di quarantena ci si è resi conto che il web oltre a essere uno svago può essere un salvavita. La spesa ordinata online al supermercato e consegnata alla porta di casa è solo un esempio di cose che prima non facevamo e che adesso sono quotidiane. Anche lo smart working, da eccezione e privilegio di pochi, dopo essere diventato misura estrema nei periodi più difficili, è ormai una opportunità per molti.

Nei lunghi pomeriggi costretti tra le mura domestiche Internet ha dato anche sfogo alle proprie passioni, facendo nascere nuovi hobby o riprendere quelli vecchi. Da chi si è finalmente deciso a imparare a suonare la chitarra, a chi si è appassionato ai siti dove si gioca e si vincono soldi veri, il mondo degli svaghi online è vasto e per tutti i gusti. Ecco i 5 hobby più praticati al momento.

Disegnare a mano libera o con strumenti digitali

In molti hanno un lato artistico, magari messo da parte a causa delle incombenze quotidiane. Se la passione per il disegno non è diventata parte dall’attuale lavoro, può sempre diventare un hobby da coltivare anche da adulti. Si tratta di un’attività che si può imparare comodamente da casa, in cui ci si può esercitare e migliorare, praticabile ovunque ci si trovi.

Online vi sono ottimi corsi gratuiti, come quelli proposti da Draw Space. Non mancano i video su YouTube e ovviamente le risorse a pagamento, che con prezzi modici propongono risorse per tutti i livelli e le tecniche. Ad esempio su siti come Udemy e Domestika. Ottimi spunti e trucchi per chi preferisce il disegno digitale a quello a mano libera si trovano anche nei contributi su Instagram: i video di pochi secondi di grafici e designer sono una fonte molto interessante.

Slot online con vincite in denaro con soldi veri

Spesso demonizzato, il gioco online è una fonte di svago che offre molte possibilità, in modo sicuro. Tanti italiani si sono avvicinati a questo mondo proprio durante il lockdown. Chiaramente facciamo riferimento solo ai casinò online sicuri, soldi veri possono essere vinti con tante tipologie di gioco.

Selezionando solo siti legali con regolare licenza infatti si avrà accesso a scommesse sportive, poker, blackjack. Mentre chi non ha particolari abilità nel gioco, potrà divertirsi con le slot online. Si tratta di giochi con soldi veri che possono offrire oltre a momenti di divertimento, anche delle cospicue vincite. Il tutto in sicurezza e in ambienti legali e controllati.

Imparare trucchi di magia e giocoleria

Anche questo hobby si può coltivare ovunque ci si trovi e oltre ad avere il vantaggio di far passare il tempo, consente di far divertire anche altri. Si può cominciare con semplici trucchi con le carte e poi osare sempre di più. La prestidigitazione è un’arte che richiede dedizione, osservazione e tanta pratica. Torneranno utili anche in questo caso le risorse online, presenti ad esempio sui canali Youtube, dove maghi e prestigiatori insegnano tecniche e trucchi per principianti.

Chi non ha mai provato a far roteare tre arance per aria desiderando l’abilità di un giocoliere? Si può partire dai tutorial per creare da soli le palline da giocoleria per cominciare ad allenarsi: bastano palloncini e farina. E poi con il supporto dei video, cominciare con gli esercizi di base.

Impara una lingua

Apparentemente non è uno svago, ma se lo si fa per il proprio piacere e si pregustano i viaggi futuri, imparare una lingua può diventare un ottimo hobby. Là dove hanno fallito libri e manuali con cd interattivi, possono riuscire divertenti applicazioni da scaricare sullo smartphone, come Duolingo o Wlingua. Risorse online gratuite che permettono di esercitarsi con la grammatica, il lessico, l’ascolto a livelli base o avanzati, anche mentre si è in sala d’attesa dal dentista.

Guru della bellezza: make up e nail art

Il disegno non è l’unica forma d’arte che si può apprendere online. Oggi imparare a truccare e truccarsi è facile e divertente. Basta digitare su Google chiavi di ricerca tipo “tutorial smokey eyes” per visualizzare video che guidano i principianti passo dopo passo.

E che dire della nail art? I fornetti UV sono alla portata di tutti, così come i set di smalti e pennellini. Cimentarsi con questa forma d’arte richiede precisione e concentrazione, ma i risultati possono superare le aspettative. Sfoggiare le proprie creazioni su Instagram consentirà di ricevere subito feedback e verificare i propri progressi.