La nuova collezione Rouge Allure Velvet La Comète by Chanel

Ricoprire le donne di costellazioni: è questo che Mademoiselle Chanel desiderava quando, nel 1932, creò la sua prima collezione di Alta gioielleria CHANEL “Bijoux de diamants”, ispirata proprio alle stelle. Nel 2022, a 16 anni dal lancio del rossetto più iconico della Maison, CHANEL crea ROUGE ALLURE VELVET La Comète. Un’edizione limitata di ROUGE ALLURE VELVET con il suo packaging dal clic inimitabile declinato in un risultato vellutato luminoso, che sceglie come simbolo le costellazioni tanto care a Gabrielle Chanel.

I tappi delle 8 nuove nuance create per l’occasione sono attraversati da una cometa che richiama l’omonima collana, emblema dell’Alta gioielleria CHANEL. La stella che veste da circa un secolo il collo delle donne impreziosisce oggi il packaging di ROUGE ALLURE VELVET, per un gesto che diventa ancora più desiderabile. Promessa di un’allure indimenticabile, l’edizione limitata ROUGE ALLURE VELVET La Comète rende il rossetto un autentico oggetto da collezione.

Madreperle finissime sono state integrate nella formula per creare un risultato opaco luminoso, che va dai toni del marrone al porpora, passando per rossi luminosi e vibranti. Fedele all’iconica linea di rossetti, ROUGE ALLURE VELVET La Comète offre tinte profonde e intense, che donano alle labbra una sensazione di confort. Queste creazioni esclusive per le labbra sono accompagnate da BLUSH COMÈTE, realizzato grazie alla tecnologia di stampa lenticolare. Come una stella cadente che si coglie con la coda dell’occhio, il nuovo fard CHANEL crea un’illusione ottica che lascia intravedere, a seconda dell’inclinazione del packaging, una cometa o la celebre doppia C della Maison. I due motivi, entrambi impressi sulla polvere del fard, sono visibili unicamente nel riflesso dello specchio integrato: un design unico, quasi magico. BLUSH COMÈTE è disponibile in due nuance per un effetto bonne mine:

Pêche Cosmique e Corail Étoilé.

