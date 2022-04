Quali sono gli stadi di calcio più belli del mondo da visitare in vacanza

- pubblicità -

Ogni stadio di calcio racconta la storia di una o più squadre, dei Mondiali, di scontri al vertice fra grandi club e sicuramente in quel rettangolo di gioco si sono consumate tantissime gioie e dolori sportivi. Molti di questi capolavori dell’architettura contemporanea, si trovano in città dense di cultura e reperti archeologici, come Barcellona, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Monaco di Baviera e così via, ecco perché costituiscono un’ottima tappa turistica e perché no, un po’ di sano relax e divertimento.

Ecco quali sono gli stadi di calcio più belli del mondo da visitare.

In Brasile il Maracana e il Milton de Souza Correa

Non c’è bisogno di presentare il Maracana, lo stadio di Rio che rappresenta la storia del calcio brasiliano, per chi si trova in viaggio in Brasile, questa è una tappa obbligata, anzi “obrigada”.

Lo Stadio Milton de Souza Correa è fra i più sconosciuti e si trova a Macapà, questa struttura ha una caratteristica curiosa: il centrocampo percorre la stessa linea dell’Equatore. Di conseguenza, i giocatori per segnare un gol, devono correre da un emisfero all’altro.

Il Camp Nou a Barcellona

Una visita al suo museo e alla struttura significa trascorrere qualche momento di relax e divertimento a Barcellona.

La Bombonera

La caratteristica dello stadio del Boca Junior a Buenos Aires è che i tifosi sono vicinissimi al campo e durante le gare della squadra di casa, lo stadio stesso esplode in canti e cori. Un tour in questo stadio con conseguente visita al museo o magari durante una partita del Boca, è proprio l’ideale per una vacanza frizzante.

Lo Stadio Azteca a Città del Messico

Conosciuto anche come Lo Stadio del Secolo, è l’unico ad aver ospitato ben 2 finali dei Mondiali, inoltre, è stato anche teatro della gara Argentina – Inghilterra, si proprio quella, la partita della Mano de D10S e del gol più bello del secolo. All’interno dello stadio, una placca realizzata in bronzo, rende omaggio alla Partita del Secolo, ossia la gara Italia – Germania Ovest del 1970 che terminò 4 – 3, semifinale del campionato Mondiale numero 9.

L’Allianz Arena di Monaco

Di notte è sempre illuminato e si vede dall’autostrada, è impossibile sbagliarsi. Lo stadio del Bayern Monaco è simile alla gomma di un’auto, i suoi colori cambiano sempre, al suo interno sono presenti negozi, ristoranti e il museo dedicato alla squadra di casa.

Lo Stadio Wembley a Londra

Stadio che ha scritto la storia del calcio ma anche della musica, per gli italiani il simbolo anche di Euro 2020 dove gli Azzurri hanno trionfato prima della disfatta al Mondiale. Una meta decisamente unica per chi si trova in vacanza a Londra.