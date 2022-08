I più bei posti al mondo da visitare

- pubblicità -

Spesso si parla di quelli che sono i più bei posti da visitare in Italia, così come in Europa. Ma se si volesse estendere la portata, quali sarebbero le più belle località da visitare nel mondo? Con un mare di possibilità affascinanti, scegliere la destinazione giusta può essere davvero una sfida. Vediamo insieme quelli che sono i più bei posti da scoprire sparsi in tutto il globo.

Analizzando le tendenze attuali, le culture, le bellezze paesaggistiche oltre che l'aspetto gastronomico e tanti altri dettagli, si riesce ad avere un'idea dei posti più splendidi al mondo da visitare. Ecco una lista aggiornata ad Agosto 2022 delle località più belle fuori dall'Unione Europea.

Partiamo adesso con i più bei posti al mondo per scoprire delle nuove realtà.

Isola del Sud, Nuova Zelanda

L’Isola del Sud della Nuova Zelanda è un luogo davvero magico quanto lontano. Regalerà paesaggi maestosi ad ogni angolo, dalle montagne ai spettacolari fiordi. Si tratta pur sempre di patrimonio mondiale dell’UNESCO. Di notte potrai recarti al Mount John Observatory dell’Università di Canterbury per ammirare il cielo stellato. Un luogo splendido per chi cerca degli scenari molto diversi rispetto a ciò a cui si è abituati dalle nostre parti.

Maui

Si tratta di un’isola dell’arcipelago hawaiano nel Pacifico Centrale. Pronti per godere delle meravigliose spiagge fatte di sabbia bianca o nera, fare snorkeling con le tartarughe e godersi la magnifica atmosfera tropicale? Essa è diversa da qualsiasi altra altra destinazione e saprà regalare un’esperienza magnifica, tra panorami incredibili, cultura locale e cibo delizioso.

Tahiti

Siamo sempre su un’altra isola, questa volta la più grande della Polinesia francese. Se l’idea di trascorrere una vacanza su un tipico bungalow sull’acqua vi stuzzica, questo è il posto perfetto. Tahiti vanta sabbia nera e spiagge dorate, una vivace capitale e ottime condizioni per lo snorkeling ed il surf. Non c’è da pensare che sia una località solo per ricchi: molte volte è facile risparmiare scegliendo di pernottare in una casa vacanza.

Maldive

A differenza della precedente, sappiamo che questa non sia la scelta più economica. Un viaggio in questo luogo vi regalerà dei ricordi magnifici, su questo non vi è dubbio. Il clima è quello tipico tropicale, i bungalow con il tetto di paglia si trovano sopra il luminoso mare color acquamarina, offrendo un facile accesso all’acqua e a quell’atmosfera romantica che hai sempre visto nei video.

Phuket

Situato nel sud della Thailandia, questo luogo ha veramente tanto da offrire. Rispetto alle altre località probabilmente il costo del viaggio potrà risultare più basso. Saranno presenti a trattamenti termali e gite in barca immersi in uno scenario mozzafiato. Non mancheranno attrazioni da non perdere come il tempio Wat Chalong e il Big Buddha.