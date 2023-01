Non solo gioco: il business degli eSport in Italia e nel mondo

Continuano a macinare numeri record gli sport elettronici, più comunemente conosciuti con il termine eSport, che scavalcando il semplice concetto di svago ludico hanno introdotto un nuovo modo di intendere i videogame. Il successo degli eSport riguarda ormai un po’ tutti i Paesi, Italia inclusa, con fatturati in aumento e un sempre maggiore interesse anche a livello mediatico. Ecco più in particolare che cosa sta accadendo.

eSport, tra gioco e competizione

Quello degli eSport è un settore nuovo, in cui l’idea classica di videogame si combina con lo spirito competitivo tipico delle attività sportive: chi prende parte a questa tipologia di giochi online, infatti, lo fa nell’ottica di sfidare altri utenti e di avanzare il più possibile nelle classifiche partecipando a tornei ed eventi in alcuni casi di rilevanza globale.

Rientrano tra gli eSport, per esempio, tutti quei videogiochi praticabili online che riproducono i maggiori tornei sportivi, come i campionati di calcio svolti su FIFA ed eFootball, ma anche i moderni MOBA, per i quali la competizione multiplayer rappresenta uno degli elementi fondanti, o ancora le riproduzioni digitali dei passatempi da casino come roulette e giochi di carte, che negli eventi organizzati online vedono la partecipazione di centinaia di appassionati.

Il successo degli eSport è sotto gli occhi di tutti e non riguarda più soltanto il numero degli utenti coinvolti, poiché com’è facile osservare navigando in rete è in forte crescita anche lo spazio riservato a questi svaghi su quotidiani e riviste e tantissimi sono gli appassionati che amano seguire gare e manifestazioni sulle piattaforme streaming di settore, Twitch in primis.

I dati sugli eSport in Italia

Che i giochi online e gli eSport non siano soltanto un fatto ludico ma siano diventati un vero e proprio settore economico è dimostrato dai dati registrati dalle società di statistica, che rilevano il forte aumento dei fatturati generati in questo comparto. A fare luce sulla situazione italiana, in particolare, è Nielsen su impulso dell’IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi, che all’interno del report incentrato proprio sugli sport elettronici ha evidenziato un impatto economico di oltre 47 milioni di euro nel 2022 (+4% rispetto ai 12 mesi precedenti).

Questo valore, letto in concomitanza con i numeri riguardanti il mondo dei videogame più in generale, che parlano di un giro di affari di oltre 2 miliardi di euro nel 2021, pone l’accento sul crescente interesse degli utenti per i prodotti ludici e in particolare per quelli utilizzabili online, che si rivelano sempre più accessibili e pratici da usare oltre che estremamente accattivanti. Anche in virtù delle innovazioni introdotte in questi anni, come le tecnologie streaming e multiplayer, il videogioco non viene più visto, dunque, come un semplice passatempo ma come una vera e propria opportunità di condivisione e socializzazione, tanto che le community di genere risultano essere sempre più frequentate e attive.

Gli eSport come opportunità per le aziende

Gaming ed eSport attraggono sempre di più le aziende, che vedono in questo mondo un’opportunità per raggiungere in maniera più efficace la propria clientela e per creare una maggiore interazione con la stessa. La scelta di investire sulla gamification anche per attività di marketing, per esempio, è diventata piuttosto frequente soprattutto in quei settori che presentano una forte affinità con lo sport e i giochi in generale, senza contare le numerose sponsorizzazioni in occasione di eventi legati proprio agli sport elettronici.

L’interesse per il comparto, inoltre, coinvolge oggi fortemente le stesse società sportive che in molti casi hanno aperto una propria divisione nel mondo eSport prendendo parte a campionati paralleli come quello della eSerie A, che vede affrontarsi in forma digitale le maggiori società calcistiche in un torneo molto seguito, con tanto di calciomercato, tifo e rivalità.

Le prospettive, anche in virtù delle innovazioni che stanno riguardando le modalità di gioco, non ultima quella relativa alla realtà virtuale, fanno ipotizzare un’ulteriore espansione per i prossimi mesi con interessanti risvolti anche a livello economico, a patto di migliorare ulteriormente le infrastrutture presenti nel nostro Paese e rendere internet ultraveloce una realtà accessibile a tutti.