L’evoluzione dell’industria dell’intrattenimento

L’industria dell’intrattenimento, comprensiva di aziende di produzione e distribuzione videoludiche e audiovisive, in questi ultimi anni ha avuto un boom davvero senza precedenti.

Merito principalmente delle evoluzioni tecnologiche digitali, dell’aumento considerevole delle piattaforme di distribuzione agile, quindi della loro sempre più facile e conveniente fruizione.

In questo articolo vediamo le principali aziende protagoniste e i vari settori specifici che queste vanno a toccare. Partiamo dalle realtà che si sono modificate, citando i giganti mainstream e i settori, fino a parlare delle cause. In conclusione vi regaliamo una lista delle più famose aziende di intrattenimento.

Pronti?

l passaggio dal fisico al digitale

La fetta più consistente del mercato dell’intrattenimento ormai si svolge sul web. Ma cosa tocca il mercato dell’intrattenimento? Perché sul web?

Parliamo nello specifico di serie tv, videogiochi, film, musica, di scommesse e casinò. Queste realtà sono migrate improvvisamente e in gran numero dal fisico al digitale.

Un esempio lampante di questo passaggio sono le slot machine, uno dei giochi d’azzardo più popolari in Italia. Cosa sono le slot online? Semplicemente un’evoluzione che permette, anche gratuitamente, di migliorare e ampliare la solita esperienza consumata nella penombra del retro di un bar, ad esempio.

Questo miglioramento avviene grazie alle nuove migliaia di app di casinò online solide o emergenti, e grazie al lavoro di grafici e autori che accompagnano il giocatore in mondi narrativi nuovi o in rivisitazioni creative di format cristallizzati nell’immaginario collettivo.

TV e cinema direttamente sui tuoi schermi

Per quanto riguarda il mercato audiovisivo invece le serie tv hanno preso piede definitivamente grazie a piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus.

I vantaggi per l’utente stanno nel decidere l’orario, a differenza del vecchio palinsesto televisivo, e nel pagamento di un unico abbonamento invece di comprare cofanetti in dvd o blue ray. Per i film il discorso è simile, anche se comunemente gli impianti audiovideo casalinghi non reggono il paragone con l’esperienza all’interno di un cinema.

Niente più pile di cd per giocare ai tuoi videogame preferiti

E ancora, qualcuno di voi si ricorderà di quando si andava a fare la fila il giorno d’uscita di un videogioco (che sia per pc o consolle) e gli scaffali pieni di confezioni?

Magari a 60, 80 euro a gioco…

Oggi la musica è cambiata, grazie a giganti come Steam, che propongono in un unico negozio una gamma impressionante di giochi che vengono da tantissime case di produzione, sia affermate che emergenti.

Perché è cresciuto il settore dell’intrattenimento?

Il merito va in primo luogo all’evoluzione delle tecnologie e alla crescita delle realtà che operano sul web per via dei significativi vantaggi economici e in termini di popolarità.

È sempre più semplice vedere il proprio videogioco indipendente, magari a basso budget, finire su una piattaforma mondiale.

Un fattore determinante è stato l’incoraggiamento a utilizzare soluzioni sul web per via dei lockdown, la loro conseguente crescita e raffinazione, senza contare tutti i professionisti del settore artistico e tecnico che hanno trovato lavoro in questo periodo grazie alla nascita di sempre più realtà di produzione e distribuzione.

L’offerta è migliorata, incrementando il raggio d’azione e di conseguenza la domanda è aumentata. E questo è sotto gli occhi di tutti.

Lista delle aziende di intrattenimento e videogiochi

Chiudiamo con una bella lista (non è una classifica)



Comcast

Disney

Charter

ViacomCBS

Bolloré SA

Netflix

Vivendi

Nintendo

DISH

Fox

Steam

Konami

EA

Ubisoft

Take-Two

Square-Enix

Bandai Namco

Capcom

Netent

Playtech

Microgaming



I nomi citati sono da tenere da conto per il loro fatturato, per la popolarità, per i campi del settore che vanno a toccare, per l’innovazione portata nel mercato e per l’impatto sociale.