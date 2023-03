I capi “mai più senza” immancabili nel guardaroba del 2023

Dagli anfibi al bubble skirt dress, sono sette i capi must have che non possono mancare nel tuo guardaroba quest’anno. Ecco la nostra esclusiva guida di prêt-à-porter con i capi irrinunciabili da sfoggiare nel 2023.

1. Skinny jeans

Dalle tendenze delle sfilate ready-to-wear e dello street style, gli skinny jeans super aderenti sono tornati di moda nella versione a vita alta, ideale per definire il punto vita. Si tratta del capo evergreen per eccellenza. Ormai da decenni, gli skinny jeans rivestono un ruolo di grande rilievo nel guardaroba femminile e continuano a fare da trait d’union tra generazioni lontane tra loro, senza mostrare alcun segno di cedimento e senza mai perdere smalto. Se hai le gambe slanciate e affusolate li puoi sfoggiare in qualsiasi occasione senza particolari restrizioni, abbinandoli a un body o un crop top. Se non vuoi osare così tanto, puoi abbinarli a un cardigan lungo o un pullover oversize e un paio di sneaker o anfibi.

2. Anfibi

Già dallo scorso anno abbiamo assistito al grande ritorno degli anfibi, da indossare in ogni stagione. In particolar modo, sono diventati un capo must have i modelli proposti dal celebre marchio Dr. Martens, da indossare sia in inverno che soprattutto in estate con micro shorts e hot pants corti e attillati.

3. Pantaloni a zampa

Dalla forma asciutta che si allarga a partire dalle ginocchia, i pantaloni a zampa sono un must che non può mancare nel guardaroba femminile nel 2023. Si tratta di un modello che sta bene con tutto, snellisce la silhouette ed è l’ideale per bilanciare i fianchi abbondanti. Con la scarpa giusta, un po’ di tacco e un crop top regalano l’effetto gamba chilometrica anche a chi è di bassa statura.

4. Abito a palloncino

Gli abiti con gonna a palloncino, o bubble skirt dress, sono capi deliziosi e immancabili nel guardaroba di ogni donna. Caratterizzati da un corpetto stretch e da una gonna ampia, aderiscono al busto e si allargano nella parte inferiore dando forma a una gonna realizzata in tessuto doppiato o ripiegato all’interno in cui le arricciature e l’orlo rigonfio conferiscono la particolare arricciatura in fondo. L’ampiezza della gonna varia da modello a modello.

5. Chelsea boots

Immancabili nella scarpiera di ogni donna sono anche gli stivali Chelsea boots, specialmente i modelli bassi dotati di inserto elasticizzato per favorire l’ingresso del piede. Si tratta di un evergreen che sta bene praticamente con tutto e può essere indossato in ogni occasione, dal look da lavoro a una serata al cinema o al ristorante.

6. Pantaloni baggy

I pantaloni baggy sono caratterizzati dal cavallo basso e da una vestibilità decisamente più ampia rispetto ai sopraindicati skinny jeans o a un regular cut. Alleati ideali del look rock, i baggy trousers ampi nella zona del girovita e della parte superiore della gamba aiutano a mimetizzare le piccole imperfezioni, con stile. Abbinati a un crop top e un paio di sneaker sono perfetti per realizzare un outfit casual, ma basta abbinarli a una borsa a tracolla di pelle, una blusa di seta, un paio di décolleté iperfemminili e un hair styling ad hoc con onde morbide e diventano perfetti anche per un brunch, un happy hour o una serata speciale. Ideale da indossare facendo un risvolto, questo modello si abbina perfettamente alle décolleté e le pump con plateau per un look da sera. Il tacco sottolineerà la caviglia in modo estremamente sexy. Sì anche alla versione baggy a salopette.

7. Jeans strappati

Il trend più seguito dalle influencer, tra cui l’attrice, cantante e stilista statunitense Selena Gomez, è quello dei jeans strappati, i cosiddetti ripped jeans, con evidenti richiami allo stile grunge anni Novanta. Puoi anche apportare modifiche personalmente ai capi che già possiedi. Per consigli su come procedere rimandiamo a questa guida pratica.