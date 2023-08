Le donne che prediligono la routine skincare essenziale e desiderano prodotti semplici ma allo stesso tempo performanti scelgono il nuovo Soft Foaming Cleanser by Elizabeth Arden. Ed è così che la collezione Visible Difference si arricchisce. Si tratta di un detergente in schiuma adatto a tutti i tipi di pelle per un aspetto radioso, fresco e sano.

Formula delicata, confortevole all’uso e non comedogenica.

Rimuove le impurità lasciando la pelle idratata

lasciando la pelle idratata Rimuove sporco, residui di trucco e inquinamento responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle

responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle Controlla l’eccesso di sebo

Rispetta il pH naturale della pelle

della pelle Pulisce i pori ostruiti

Ingredienti chiave

Estratto di alghe

Mantiene la pelle fresca proteggendola dall’inquinamento.



Squalano

Migliora la texture della pelle, donandole luminosità e tono.



Glicerina

Idrata la pelle profondamente aiutandola a trattenere l’umidità. Detergente in schiuma adatto a tutti i tipi di pelle per un aspetto radioso, fresco e sano. Formula delicata, confortevole all’uso e non comedogenica.