Nomi Femminili: italiani, stranieri, a quelli più particolari

Nomi Femminili: italiani, stranieri o particolari, quale scegliere? Uno dei momenti più belli per dei futuri genitori è scegliere il nome per i propri bambini: è un momento emozionante, che spesso entra anche in conflitto con le tradizioni di famiglia o con la volontà di essere originali. Se molti infatti preferiscono affidarsi alle tradizioni per chiamare i loro figli con nomi magari appartenuti a nonne, nonni o antenati vari, altri preferiscono invece rompere con l’albero genealogico e non dare al nascituro un nome già presente in famiglia, per diversificarlo dal resto della tribù. La cosa si fa leggermente più complicata quando si tratta di nomi femminili: se da una parte è più facile rompere la tradizione, soprattutto in famiglia spiccatamente patriarcali, dall’altra trovare dei nomi femminili belli è davvero difficile, e ancora di più lo è per quanto riguarda i nomi femminili rari.

In questo i Vip sono dei maestri: i personaggi famosi scelgono infatti molto spesso dei nomi composti (come Nathan Falco per il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci) oppure dei nomi particolari come ad esempio Oceano, il figlio di Lapo Elkann e Beatrice Borromeo, erede dell’impero FIAT. Ma qual è la strada giusta per dare un nome alla propria bambina? È meglio scegliere dei nomi femminili stranieri per essere più originali, magari dei nomi femminili francesi o dei nomi femminili inglesi o dei nomi femminili americani? Molto poi è dato anche dal cognome: un cognome più delicato può far preferire un nome di una lingua romanza come il francese, mentre un cognome che ricorda il regno unito può permettersi un nome inglese. Tra tutte queste scelte, non possiamo che aiutarvi con delle piccole liste, tra cui figurano anche dei nomi di alcune stelle del cinema e della TV, per dare a vostra figlia il nome femminile di una star con cui vivere per il resto della vita.

Nomi femminili particolari

La prima lista che vi proponiamo è quella di nomi femminili particolari, ovvero quei nomi che magari non potrebbero mai venirvi in mente ma che sarebbero perfetti per una bambina. Tutti questi sono stati utilizzati da qualche star:

Chanel : non è un vero e proprio nome, ma è il cognome di una stilista francese. È diventato d’uso in Italia soprattutto dopo che la piccola di Francesco Totti, il capitano della Roma, è stata chiamata Chanel.

: non è un vero e proprio nome, ma è il cognome di una stilista francese. È diventato d’uso in Italia soprattutto dopo che la piccola di Francesco Totti, il capitano della Roma, è stata chiamata Chanel. Aurora : più comune di Chanel ma comunque meno usato, è il nome della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nel caso in cui doveste decidere di utilizzarlo avete anche una canzone pronta per lei, scritta e composta proprio da Eros.

: più comune di Chanel ma comunque meno usato, è il nome della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nel caso in cui doveste decidere di utilizzarlo avete anche una canzone pronta per lei, scritta e composta proprio da Eros. Mia : un nome entrato in voga negli ultimi anni, da quando Alessia Marcuzzi ha chiamato così sua figlia: ora sono moltissime le bambine a chiamarsi così.

: un nome entrato in voga negli ultimi anni, da quando Alessia Marcuzzi ha chiamato così sua figlia: ora sono moltissime le bambine a chiamarsi così. Deva : un nome molto originale che ha anche un bel predecessore: è infatti il nome utilizzato da Monica Bellucci e Vincent Cassel per nominare la loro primogenita femmina.

: un nome molto originale che ha anche un bel predecessore: è infatti il nome utilizzato da Monica Bellucci e Vincent Cassel per nominare la loro primogenita femmina. Maria Sole : una combinazione di tradizione e di novità, maria sole è il nome che hanno scelto Francesco Arca e Irene Capuano per la loro piccola.

: una combinazione di tradizione e di novità, maria sole è il nome che hanno scelto Francesco Arca e Irene Capuano per la loro piccola. Emma : In onore della cantante Emma Marrone ma anche di molte altre figure della letteratura, come Emma Bovary o Emma Woodhouse, protagonista dell’omonimo romanzo di Jane Austen.

: In onore della cantante Emma Marrone ma anche di molte altre figure della letteratura, come Emma Bovary o Emma Woodhouse, protagonista dell’omonimo romanzo di Jane Austen. Penelope: diventato famoso grazie a Penelope Cruz, è uno dei nomi più in voga degli ultimi tempi, anche grazie alla mitologia indubbiamente.

Nomi femminili italiani



La seconda lista che vi proponiamo è quella di nomi femminili italiani, ovvero quei nomi che arrivano dalla tradizione ultra secolare italiana e che sarebbero perfetti per una bambina.

Beatrice

Sofia

Gaia

Ginevra

Aurora

Greta

Emma

Matilde

Vittoria

Clara

Luisa

Fabiana

Monica

Fabrizia

Martina

Giorgia

Chiara

Sara

Giuglia

Alice

Flavia

Lucrezia

Serena

Marianna

Nomi femminili Inglesi

Vanno inoltre molto di moda anche i nomi femminili inglesi ultimamente, quelli presi in prestito sia dalla letteratura che dalla cultura anglofona. Molto spesso sono nomi a cui ci si affeziona per motivi di cultura, ma dato che sempre più italiani vivono ora all’estero dare un nome inglese alla propria bambina potrebbe rivelarsi una necessità, nel caso in cui il padre avesse un cognome inglese o si volesse comunque onorare la sua tradizione. Ecco quindi una lista dei nomi inglesi più utilizzati in Italia, i più comuni.

Megan

Brittany

Briana

Bridget

Carine

Caroline

Carmen

Carola

Candis

Brianna

Britney

Blossom

Dorcas

Dorothy

Dottie

Diamond

Desddemona

Eloise

Elise

Eveline

Evette

Evie

Fae

Faith

Faithe

Fancy

Fannie

Fanny

Fawn

Fay

Faye

Felicia

Felicity

Femie

Ferdinanda

Fern

Ferne

Fina

Fleur

Fleuretta

Flick

Flo

Floella

Flora

Florentina

Florinda

Florrie

Flossie

Flower

Fortune

Fran

Francene

Frances

Francine

Frannie

Freda

Frederica

Frieda

Gae

Gaenor

Gaila

Ireland

Irene

Iris

Isabel

Isabell

Isabella

Isabelle

Isbel

Iseult

Isidora

Isolda

Isolde

Ivory

Ivy

Jacaline

Jacinda

Jacinth

Jackalyn

Jacki

Jacklyn

Jaclyn

Jacquelyn

Jacquetta

Jacquette

Jacqui

Jada

Jade

Jakki

Jami

Janae

Jancis

Jane

Janeka

Janel

Janele

Janella

Janelle

Janene

Janessa

Janet

Janette

Laurencia

Laurene

Lauressa

Laurie

Laurinda

Laurine

Laurissa

Laurita

Lauryn

Lavena

Lavina

Lavone

Lavonne

Lawanda

Lawrie

Lea

Leah

Leann

Leanna

Leanne

Leanora

Leatrice

Leeann

Leesa

Leia

Leigh

Leila

Leilah

Lela

Lenora

Lenore

Leola

Leona

Leontyne

Lessie

Leta

Letha

Letitia

Lettice

Lettie

Letty

Lewella

Lexa

Lexi

Lexia

Lexie

Lexine

Lexus

Lexy

Liana

Mavis

Maxene

Maxine

May

Maya

Maybelle

Maybelline

Mayra

Mckayla

Mckenna

Meadow

Meagan

Meaghan

Meg

Megan

Meghan

Melanie

Melba

Melicent

Melinda

Melisa

Melissa

Melita

Melitta

Mellony

Melody

Melva

Mercia

Mercy

Merideth

Meriel

Merilyn

Merla

Merletta

Merrilyn

Merry

Odetta

Olive

Olivette

Olivia

Olyvia

Oneida

Opal

Opaline

Ophelia

Oprah

Oralee

Oralie

Oriana

Ottoline

Page

Paget

Paige

Pam

Pamela

Pamelia

Pamella

Pamila

Panda

Pansy

Patience

Patricia

Patti

Pattie

Patty

Paula

Pauleen

Paulene

Pauletta

Paulina

Peace

Pearl

Pearle

Pearlie

Peg

Peggie

Peggy

Pen

Pene

Penelope

Penny

Peony

Peppi

Perdita

Perlie

Peronel

Persephone

Peta

Petrina

Petronel

Petronella

Petula

Reena

Reene

Reenie

Regan

Regena

Regina

Rena

Renae

Renie

Renita

Rexana

Rexanne

Rheanna

Rhetta

Rhianna

Rhoda

Rhonda

Ria

Rica

Richardine

Richendra

Richmal

Rickena

Rikki

Rina

Rita

Roberta

Robertina

Robina

Robyn

Robynne

Romayne

Romey

Romy

Rona

Ronalda

Ronda

Ronnette

Ros

Rosaleen

Rosalin

Rosalind

Rosaline

Rosalyn

Rosalynne

Rosamond

Rosamund

Rosanna

Saffron

Sallie

Sally

Salome

Samantha

Sandie

Sandra

Sapphira

Sapphire

Sarah

Sarahjeanne

Saranna

Sariah

Sarina

Sarra

Savanna

Savannah

Scarlet

Scarlett

Selene

Selima

Selma

Sequoia

Sera

Seraphina

Serena

Serenity

Serina

Serrena

Shan

Shana

Shanene

Shania

Shanice

Shanika

Shanna

Shannah

Shantae

Shantel

Shantelle

Sharalyn

Shari

Sharise

Sharla

Sharleen

Sharlene

Sharmaine

Sharona

Sharron

Sharyl

Sharyn

Shauna

Shavonne

Shawna

Shawnda

Shawnee

Sheelagh

Thea

Thelma

Theodora

Theresa

Thomasina

Tia

Tiana

Tianna

Tiara

Tiffani

Tiffany

Tilda

Tillie

Tilly

Timotha

Tina

Tiphanie

Tisha

Titania

Titty

Tonia

Tonya

Topaz

Topsy

Tori

Toria

Totty

Tracee

Traci

Tracie

Trecia

Tresha

Tricia

Trina

Trinity

Trish

Trisha

Trista

Trix

Trixie

Trudi

Trudie

Trudy

Twila

Twyla

Ulyssa

Unice

Unique

Unity

Ursella

Ursula

Valarie

Valary

Valda

Nomi Femminili Americani

I nomi femminili americani sono sicuramente più difficili da abbinare a qualche cognome italiano ma sono ugualmente molto affascinanti e perfetti per chi magari ha un compagno americano o affascinato dalla tradizione americana.

Aaliyah

Abbey

Abbie

Abby

Abigail

Abigayle

Addie

Addy

Adelaide

Adelle

Adriana

Adrianna

Adrianne

Agatha

Agnes

Aida

Aileen

Alaina

Alana

Alanis

Alanna

Alannah

Alannis

Alayna

Alberta

Aleesha

Alene

Alesha

Aleta

Aletha

Alethea

Alexa

Alexandra

Alexandrea

Alexandria

Alexia

Alexus

Alfreda

Alice

Alicia

Alisa

Alisha

Alissa

Alisya

Allannah

Allegra

Allie

Allison

Ally

Allycia

Allyson

Alma

Alyce

Alysha

Alyson

Alyssa

Alyssia

Alyx

Amabel

Amalia

Amanda

Amaryllis

Amber

Ambrosine

Amelia

America

Amethyst

Amice

Amie

Amilia

Amity

Amy

Anemone

Angela

Angelica

Angelina

Angie

Anise

Anjelica

Ann

Anna

Annabel

Annabella

Annabelle

Annalisa

Anne

Anneka

Annetta

Annice

Annie

Annis

Annmarie

Anona

Anouk

Antonia

April

Arabella

Aretha

Aria

Ariane

Ariella

Arielle

Arleen

Arlene

Arlette

Ashlee

Ashlie

Ashlyn

Ashlynn

Audrea

Audrey

Augusta

Aura

Avalon

Avelina

Aveline

Avril

Azalea

Azura

Azure

Babette

Babs

Bailee

Bambi

Barbara

Barbra

Baylee

Bea

Beatrix

Becca

Becka

Beckah

Becky

Bee

Belinda

Bella

Belle

Benita

Berenice

Bernadine

Bernardine

Bernice

Bertha

Beryl

Bess

Bessie

Beth

Bethany

Bethney

Betsy

Bette

Bettie

Bettina

Betty

Beverley

Beverly

Bindy

Blanch

Blanche

Blondie

Blossom

Bonnie

Brande

Brandi

Brandie

Brandy

Breana

Breanna

Breanne

Brenda

Briana

Brianna

Brianne

Bridget

Bridgette

Brigit

Briony

Britney

Brittani

Brittany

Brittney

Brooklyn

Bryana

Bryanna

Bryony

Burgundy

Cadence

Caelie

Caileigh

Caitlin

Caitlyn

Calista

Callie

Callista

Camilla

Cammie

Camryn

Candace

Candi

Candice

Candida

Candis

Candy

Cara

Careen

Caren

Carin

Carina

Carine

Carissa

Carita

Carla

Carlene

Carley

Carlie

Carlisa

Carly

Carlyn

Carmel

Carmella

Carmen

Carola

Carolina

Caroline

Carolyn

Carrie

Carry

Caryl

Caryn

Cass

Cassandra

Cassarah

Cassia

Cassie

Cate

Catharine

Catherine

Cathleen

Cathryn

Cathy

Cayley

Ceara

Cearra

Cecelia

Cecilia

Cecily

Cedar

Celandine

Celeste

Celia

Chalice

Chanel

Chantal

Chantel

Chantelle

Charis

Charissa

Charita

Charity

Charla

Charlene

Charlotte

Charmaine

Charmian

Charnette

Chasity

Chastity

Chelle

Chelsea

Chelsey

Chelsie

Cher

Cherette

Cheri

Cherice

Cherie

Cherilyn

Cherise

Cherish

Cherry

Cheryl

Cheyanne

China

Chloe

Chonsie

Chrissie

Chrissy

Christa

Christabel

Christal

Christi

Christiana

Christie

Christina

Christine

Christobel

Christy

Chrysanta

Chryssa

Chrystal

Chyna

Ciara

Cicely

Cindra

Cindy

Clara

Clare

Claribel

Clarice

Clarinda

Clarissa

Clarity

Claudia

Clematis

Clemency

Cleo

Cleopatra

Clotilda

Clover

Coleen

Coline

Colleen

Collyn

Columbine

Comfort

Concordia

Connie

Constance

Cora

Coral

Coralie

Cordelia

Cordula

Coreen

Coretta

Coriander

Corina

Corine

Corinna

Cornelia

Corrine

Corynn

Cressida

Cristal

Crystal

Cyan

Cybele

Cybill

Cymone

Cyndi

Cynthia

Cyrilla

Daffodil

Dahlia

Daisy

Dalia

Dalya

Dana

Danette

Daniella

Danielle

Daphne

Darcey

Daria

Darla

Darleen

Darlene

Davida

Davina

Dawn

Dayna

Deana

Deanna

Deanne

Deb

Debbi

Debbie

Debby

Debora

Deborah

Debra

Deeann

Deena

Deidra

Deidre

Deirdre

Deitra

Delia

Delice

Delicia

Delilah

Della

Delma

Delores

Deloris

Demelza

Dena

Denice

Deniece

Denise

Desdemona

Destinee

Destiny

Diamond

Diana

Diane

Diann

Dianna

Dianne

Dina

Dinah

Dione

Dionne

Divina

Dixie

Dodie

Dollie

Dolly

Dolores

Dona

Donalda

Donella

Donna

Dora

Dorcas

Doreen

Dorinda

Doris

Dorothea

Dorothy

Dorris

Dortha

Dorthy

Dot

Dottie

Dotty

Dreda

Dulcibella

Dulcie

Dyan

Earleen

Earlene

Earline

Earnestine

Eartha

Ebba

Ebony

Eden

Edie

Edith

Edythe

Effie

Eglantine

Eileen

Eireann

Eireen

Elaine

Eldreda

Eleanor

Eleanora

Eleanore

Elenora

Eleonor

Elfleda

Elfreda

Elfrida

Elicia

Elinor

Elisa

Elisabeth

Elise

Eliza

Elizabeth

Ella

Elle

Ellen

Ellie

Elly

Elnora

Eloise

Elouise

Elsa

Elsie

Emely

Emerald

Emilee

Emily

Emma

Emmeline

Emmy

Erica

Ericka

Erin

Ermintrude

Ernesta

Ernestine

Erykah

Eryn

Esmaralda

Esmeralda

Essence

Essie

Esta

Estella

Estelle

Esther

Ethalyn

Ethel

Etta

Ettie

Eudora

Eugenia

Eula

Eulalia

Eunice

Euphemia

Eva

Evaline

Evalyn

Evangelina

Evangeline

Eve

Eveleen

Evelina

Eveline

Evette

Evie

Fae

Faith

Faithe

Fancy

Fannie

Fanny

Fawn

Fay

Faye

Felicia

Felicity

Femie

Ferdinanda

Fern

Ferne

Fina

Fleur

Fleuretta

Flick

Flo

Floella

Flora

Florentina

Florinda

Florrie

Flossie

Flower

Fortune

Fran

Francene

Frances

Francine

Frannie

Freda

Frederica

Frieda

Gae

Gaenor

Gaila

Gardenia

Garnette

Gay

Gaye

Gayla

Gaynor

Geena

Gemma

Gena

Genesis

Genette

Geneva

Genie

Genista

Georgene

Georgia

Georgiana

Georgina

Geraldine

Gertie

Gertrude

Gethsemane

Ghislain

Ghislaine

Gia

Gilberta

Gillian

Ginette

Ginger

Ginnie

Ginny

Giselle

Gisselle

Githa

Gladys

Glenna

Gloria

Glory

Godiva

Goldie

Grace

Gracie

Greta

Gretta

Griselda

Guinevere

Gussie

Gwen

Gwenda

Gwendolen

Gwendoline

Gwendolyn

Gwenevere

Gwenyth

Gypsy

Gytha

Haidee

Hailee

Hailey

Haleigh

Haley

Hallie

Hannah

Harmonie

Harmony

Harriet

Harriett

Harrietta

Harriette

Hattie

Hatty

Haven

Haydee

Haylee

Hayley

Haylie

Haze

Hazel

Heather

Heaven

Hebe

Heidi

Helen

Hennie

Henrietta

Hepsie

Hester

Hettie

Hilda

Hollie

Holly

Honey

Honor

Honour

Hope

Hortensia

Hyacintha

Hylda

Iantha

Ibbie

Ida

Idelle

Idonea

Idony

Ilean

Ileen

Ilene

Imogen

Imogene

Ina

India

Iona

Irene

Iris

Isabel

Isabell

Isabella

Isabelle

Isbel

Iseult

Isidora

Isolda

Isolde

Ivory

Ivy

Jacaline

Jacinda

Jacinth

Jackalyn

Jacki

Jacklyn

Jaclyn

Jacquelyn

Jacquetta

Jacquette

Scopri di più sui nomi americano nel nostro articolo dedicato proprio solo ai nomi americani.

Nomi Femminili Francesi

I nomi femminili francesi sono sicuramente più difficili da abbinare a qualche cognome italiano, a meno che non sia già dall’assonanza romanza: sono infatti nomi dolci, che stonano un po’ con cognomi troppo forti e bisogna fare sempre attenzione a non confonderli eccessivamente con questo tipo di eredità. Ecco quindi una lista dei nomi francesi più diffusi e amati, ma anche di nomi francesi più particolari oltre ad alcuni utilizzati dalle star per nominare i propri figli.

Amélie

Barbe

Bastienne

Béatrice

Bénédicte

Bérangère

Bérénice

Bernadette

Bibiane

Blanche

Blandine

Brigitte

Calixte

Camélie

Camille

Candice

Candide

Capucine

Carine

Carole

Caroline

Cassandre

Catherine

Cécile

Céleste

Célestine

Célie

Céline

Chanel

Chantal

Charlène

Charline

Charlotte

Chloé

Dauphine

Déborah

Délphine

Denise

Désirée

Diane

Dominique

Domitille

Doriane

Doris

Dorothée

Edith

Edwige

Eglantine

Eléa

Eléonore

Eliane

Elisabeth

Elisabette

Elise

Elisée

Elodie

Eloée

Eloïse

Elora

Elsie

Elvire

Léopoldine

Lilas

Liliane

Lise

Lison

Loanne

Loïs

Loïse

Lolie

Lorelie

Lorraine

Lou

Louane

Louise

Lucie

Lucienne

Lucile

Lucille

Lucrèce

Ludivine

Lydie

Madeleine

Maëlice

Maëlle

Maëlys

Maëva

Magali

Maïté

Malorie

Manon

Marcelle

Margaux

Margot

Marguerite

Marianne

Marie

Marine

Marion

Marjolaine

Marjorie

Marlène

Marthe

Nolwenn

Nymphe

Océane

Odette

Odile

Olivia

Olympe

Ombeline

Ophélie

Oriane

Pascale

Patricia

Paule

Paulette

Pauline

Pélagie

Perrine

Pervenche

Philippine

Philomène

Raphaëlle

Raymonde

Régine

Renée

Romane

Rosalie

Rose

Roseline

Roxane

Sabine

Salomé

Sandrine

Sandrine

Sarah

Sauvanne

Sébastienne

Ségolène

Séline

Séphora

Séraphine

Séverine

Sidoine

Théoline

Thérèse

Thiphanie

Urielle

Valentine

Valériane

Valérie

Vanille

Véronique

Victoire

Vinciene

Violaine

Violette

Virginie

Viviane

Vivienne

Xavière

Yasmine

Yolande

Yolène

Ysaline

Yvette

Yvonne

Zélie

Zoé

Zoélie

Nomi femminili delle principesse Disney

Ultimamente è entrato anche in voga l’utilizzo dei nomi femminili delle principesse Disney per regalare un nome particolare alla propria bambina. in questo caso sono utilizzati i più classici, ma anche i film più recenti hanno regalato a molte mamme più di una ispirazione per le proprie bambine. Per far sentire immediatamente le vostre bambine delle piccole principesse non c’è infatti modo migliore che chiamarla come tale. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i nomi più ricercati.

Ariel , dal cartone animato La Sirenetta, è forse uno dei più particolari e belli. La vostra bambina non sarà una vera e propria principessa ma una sirena, vicina al mare e pronta a cercare il suo principe azzurro.

, dal cartone animato La Sirenetta, è forse uno dei più particolari e belli. La vostra bambina non sarà una vera e propria principessa ma una sirena, vicina al mare e pronta a cercare il suo principe azzurro. Jasmine , nel caso in cui si trattasse di una principessa in stile Alladin, perfetto per una bambina da occhi e capelli scuri.

, nel caso in cui si trattasse di una principessa in stile Alladin, perfetto per una bambina da occhi e capelli scuri. Belle , o anche la variante “Bella”, è perfetto per una bambina a cui si vuole augurare grande intelligenza ed arguzia proprio come la protagonista di “La Bella e la Bestia”, anche se è di matrice americana.

, o anche la variante “Bella”, è perfetto per una bambina a cui si vuole augurare grande intelligenza ed arguzia proprio come la protagonista di “La Bella e la Bestia”, anche se è di matrice americana. Aurora rientra anche in questa categoria, perché è la principessa per eccellenza, ovvero quella di La Bella addormentata nel bosco. Come non chiamare così una piccola biondina destinata a conquistare un principe?

rientra anche in questa categoria, perché è la principessa per eccellenza, ovvero quella di La Bella addormentata nel bosco. Come non chiamare così una piccola biondina destinata a conquistare un principe? Merida , nome particolare e sicuramente d’ingegno, pronto a rubare il cuore delle vostre bambine dai capelli rossi che, indubbiamente, adoreranno essere chiamate con questo nome.

, nome particolare e sicuramente d’ingegno, pronto a rubare il cuore delle vostre bambine dai capelli rossi che, indubbiamente, adoreranno essere chiamate con questo nome. Oceania è il nome perfetto se volete essere originali e puntare al nuovo, con il prossimo cartone animato Disney in uscita dall’omonimo titolo: è il corrispettivo femminile di Oceano, il nome del maschietto di Lapo Elkann.

Nomi femminili di Harry Potter

Sembra incredibile ma è vero: negli ultimi tempi sono tantissime le neo mamme cresciute con la saga del maghetto che hanno voglia di regalare alle loro bambine un nome ispirato ai loro libri preferiti. Vediamo quindi quali sono i nomi più gettonati in questo caso:

Hermione : il nome dell’amica del cuore di Harry Potter è il più gettonato in assoluto tra le future mamme. Il personaggio che lo porta non è solo una protagonista ma anche una ragazzina di grandissimo carattere e altrettanta intelligenza, quindi è un ottimo augurio per una bambina.

: il nome dell’amica del cuore di Harry Potter è il più gettonato in assoluto tra le future mamme. Il personaggio che lo porta non è solo una protagonista ma anche una ragazzina di grandissimo carattere e altrettanta intelligenza, quindi è un ottimo augurio per una bambina. Lily : Il nome della mamma di Harry Potter, che pur non comparendo praticamente mai all’interno della saga ne è largamente protagonista, è anch’esso tra i più gettonati a causa della sua semplicità e bellezza.

: Il nome della mamma di Harry Potter, che pur non comparendo praticamente mai all’interno della saga ne è largamente protagonista, è anch’esso tra i più gettonati a causa della sua semplicità e bellezza. Minerva : nella saga si tratta dell’insegnante di Trasfigurazione, ed è una delle persone preferite di Harry Potter nonché capocasata Grifondoro.

: nella saga si tratta dell’insegnante di Trasfigurazione, ed è una delle persone preferite di Harry Potter nonché capocasata Grifondoro. Hedwig : anche il nome della civetta di Harry Potter salta stranamente in testa alle classifiche, incredibilmente, perché la saga gli ha regalato una nuova vita. Può apparire antico, ma ha un profondo significato adatto a bambine forti.

: anche il nome della civetta di Harry Potter salta stranamente in testa alle classifiche, incredibilmente, perché la saga gli ha regalato una nuova vita. Può apparire antico, ma ha un profondo significato adatto a bambine forti. Ginny : la fidanzatina di Harry Potter non poteva non entrare in classifica, per un nome che in realtà è il diminutivo di Ginevra .

: la fidanzatina di Harry Potter non poteva non entrare in classifica, per un nome che in realtà è il diminutivo di . Petunia : può non essere il personaggio più amato della saga, ma il suo nome è indubbiamente bello.

: può non essere il personaggio più amato della saga, ma il suo nome è indubbiamente bello. Bellatrix : il nome della mangiamorte può evocare malignità, ma anche in questo caso è davvero molto bello e quindi viene usato spesso.

: il nome della mangiamorte può evocare malignità, ma anche in questo caso è davvero molto bello e quindi viene usato spesso. Narcissa: Il nome della mamma di Draco Malfoy è purtroppo tra i meno usati ed è un peccato, perché possiede indubbiamente un gran fascino ed evoca una nobiltà che la signora Malfoy ha indubbiamente in sé.

Nomi femminili della mitologia

Un altro modo per chiamare le vostre bambine potrebbe essere quello di ispirarsi alla mitologia: sono molte infatti le mamme che tornano indietro nella storia, per regalare alle proprie bambine un nome che sappia di semplicità ma anche di importanza. tra i più affascinanti nomi femminili presi dalla mitologia greca e latina troviamo:

Afrodite : Dea dell’amore e della bellezza.

: Dea dell’amore e della bellezza. Penelope : anche in questo caso un nome ricorrente

: anche in questo caso un nome ricorrente Diana : la dea della caccia, che porta un nome molto comune tra le bambine italiane

: la dea della caccia, che porta un nome molto comune tra le bambine italiane Nausicaa : un nome bellissimo che ricorda una delle favole più amate dell’odissea, in cui Nausicaa era una principessa che aiutò Ulisse a ritrovare la strada di casa.

: un nome bellissimo che ricorda una delle favole più amate dell’odissea, in cui Nausicaa era una principessa che aiutò Ulisse a ritrovare la strada di casa. Cloe : un altro dei nomi con cui veniva chiamata la dea della terra.

: un altro dei nomi con cui veniva chiamata la dea della terra. Demetra : il nome originale della dea della terra.

: il nome originale della dea della terra. Cinzia : incredibile ma vero, anche questo nome viene da una divinità: è infatti un altro modo per chiamare Artemide, ovvero Diana, la dea della caccia. Veniva chiamata così perché nata sul monte Cinto.

: incredibile ma vero, anche questo nome viene da una divinità: è infatti un altro modo per chiamare Artemide, ovvero Diana, la dea della caccia. Veniva chiamata così perché nata sul monte Cinto. Astrea : una delle figlie di Zeus, era incaricata di proteggere la giustizia.

: una delle figlie di Zeus, era incaricata di proteggere la giustizia. Danae : figlia di Acrisio, re di Argo, venne prima rinchiusa dal padre e poi fecondata da Zeus, che per raggiungerla si trasformò in pioggia.

: figlia di Acrisio, re di Argo, venne prima rinchiusa dal padre e poi fecondata da Zeus, che per raggiungerla si trasformò in pioggia. Aglaia : una delle Cariti, le ancelle della dea Afrodite.

: una delle Cariti, le ancelle della dea Afrodite. Eufrosine : un’altra delle Cariti.

: un’altra delle Cariti. Talia : un’altra delle Cariti.

: un’altra delle Cariti. Urania : una delle muse, patrona delle arti e della scienza;

: una delle muse, patrona delle arti e della scienza; Calliope : musa della poesia.

: musa della poesia. Clio : la musa della storia;

: la musa della storia; Ebe : la dea della giovinezza.

: la dea della giovinezza. Melissa : allevò zeus fanciullo nutrendolo di Miele, ed è infatti la parola greca per dire “ape”.

: allevò zeus fanciullo nutrendolo di Miele, ed è infatti la parola greca per dire “ape”. Asia : nome di una ninfa figlia di Oceano.

: nome di una ninfa figlia di Oceano. Europa : una principessa di cui Zeus si innamorò.

: una principessa di cui Zeus si innamorò. Olimpia: il più classico di tutti, significa “abitante di Olimpo” e probabilmente racchiude tutti i nomi insieme.