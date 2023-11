ZEITWERK Ripetizione Minuti: il nuovo orologio in platino di A. Lange & Söhne

Con lo ZEITWERK Ripetizione Minuti in platino, A. Lange & Söhne ha presentato nel 2015 un’interpretazione completamente nuova di questa classica complicazione, il cui meccanismo, tecnicamente molto sofisticato, suona il tempo su richiesta. Anziché i tradizionali quarti d’ora, il meccanismo suona a intervalli di dieci minuti, il che significa che il suo esclusivo schema sonoro corrisponde esattamente all’indicazione meccanica-digitale dell’ora. Quando si attiva il pulsante a ore 10, viene emesso un tono basso al compimento di ogni ora, un doppio tono (alto/basso) al compimento di ogni dieci minuti e un tono alto al compimento di ogni minuto. L’ora 7:52 indicata nell’immagine suonerebbe nella sequenza di sette toni bassi, cinque toni doppi e due toni alti. Si sente ciò che si vede. E si vede ciò che si sente.

Nella nuova versione dello ZEITWERK Ripetizione Minuti in platino, l’indicazione acustica del tempo è dotata di un suono originale ed espressivo. La lega d’oro color miele (HONEYGOLD), un’esclusiva di Lange, conferisce alla cassa sonorità e caratteristiche acustiche uniche. Il suono è chiaro, riverberante e ha un timbro caldo e rotondo. Anche la lucidatura dei gong e la lucidatura in nero dei martelli richiedono mani esperte. Entrambi i componenti sono armoniosamente integrati nel design del quadrante e possono essere ammirati durante la sequenza di ripetizione. Lo ZEITWERK Ripetizione Minuti in platino non offre soltanto un’esperienza acustica, ma anche uno spettacolo molto particolare.

Con la passione di fare le cose in modo diverso, gli orologiai Lange hanno esplorato nuove vie anche nel meccanismo di funzionamento di questo orologio. Lo ZEITWERK Ripetizione Minuti in platino è dotato infatti di un’esclusiva meccanica dei pulsanti per l’attivazione della suoneria. Poiché l’energia per la suoneria è fornita dal bariletto, la leva, solitamente utilizzata per le ripetizioni minuti per tendere una molla separata, diventa superflua.

Come in tutti i modelli della famiglia di orologi ZEITWERK, il calibro di Manifattura L043.5 è dotato di un meccanismo tenditore tra il bariletto e il bilanciere che fornisce l’impulso per il salto di avanzamento del disco delle cifre a intervalli di un minuto. Al tempo stesso fornisce un importante contributo alla stabilità di marcia, poiché assicura che il bilanciere venga alimentato con una forza di trazione costante per tutta l’autonomia dell’orologio, indipendentemente dallo stato di carica dello stesso. Il movimento, composto da 771 componenti, è rifinito a mano con grande impegno. Sia il ponte del bilanciere che il ponte dello scappamento ad ancora sono incisi a mano in filigrana.

Lo ZEITWERK RIPETIZIONE MINUTI HONEYGOLD completa lo ZEITWERK RIPETIZIONE MINUTI presentato per la prima volta nel 2015 in platino con quadrante rodiato e l’edizione limitata in oro bianco con quadrante blu intenso presentata nel 2020. Come per i modelli precedenti, il diametro della cassa è di 44,2 millimetri. Il nuovo modello è dotato di un cinturino in pelle marrone scuro cucito a mano che ne esalta l’eleganza. L’edizione limitata a 30 esemplari in oro color miele 18 carati è disponibile esclusivamente in alcune boutique A. Lange & Söhne.