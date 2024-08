Il rilancio di Valobra, marchio di eccellenza con oltre 100 anni di storia nell’arte del sapone

Ludovico Martelli annuncia il rilancio di Valobra, storico marchio italiano che da oltre 100 anni rappresenta un’autentica arte di eccellenza e qualità nella produzione di saponi finissimi.

Negli anni successivi all’acquisizione, il saponificio di Genova è stato interamente ristrutturato e proiettato nella contemporaneità rispettando il prestigio e la storicità del sito originale. La riprogettazione della fabbrica include una gallery museale dedicata al patrimonio del brand e un’area esperienziale dove scoprire l’unicità delle collezioni Valobra.

La missione di Ludovico Martelli è preservare e riportare in vita una tradizione rara nella produzione del sapone, trasportando nel presente la maestria del marchio attraverso creazioni di singolare bellezza, per un pubblico sempre più attento alla storia e al valore intrinseco del prodotto. Per questo, nel 2018 l’azienda fiorentina ha rilevato Valobra appassionandosi enormemente al suo talento e al suo know-how, riconosciuti come requisiti imprescindibili per poter creare un sapone di qualità impeccabile, soprattutto grazie alla sensibilità e all’attenzione costante infusa in ogni dettaglio del prodotto e in ogni fase della produzione.

Ogni saponetta nasce da ingredienti naturali e creme ricche e nutrienti, attraverso l’antico rituale della lavorazione con caldaia a cielo aperto, un lungo processo tecnico-artigianale che richiede mesi e mesi di lavorazioni e rifiniture per conferire al sapone la sua estrema qualità.

Il sapone puro – a base di pochi semplici ingredienti – assicura una detersione profonda e delicata rispettando l’equilibrio naturale della pelle. Le creme aggiunte al sapone puro amplificano l’azione nutriente donando una sensazione avvolgente di morbidezza. Infine, le fragranze distintive, selezionate accuratamente per ogni formula, rappresentano una vera e propria firma olfattiva legata alla sfera sensoriale ed emozionale dell’esperienza Valobra.

Le materie preziose e i metodi rigorosi consegnano alle mani dei capolavori di qualità che devono gran parte della propria eccellenza alle due fasi chiave del processo: la stagionatura, volta a eliminare l’acqua in eccesso per garantire la giusta struttura a un sapone concentrato, e dunque più durevole; la laminatura, eseguita per almeno tre volte per conferire al sapone quella texture finissima, omogenea e compatta da cui si libera in pochi istanti una schiuma soffice e cremosa.

Il sapere manuale e la specializzazione tecnica dei maestri saponieri si uniscono in una dimensione di estro ed eccellenza in cui la componente umana rappresenta uno dei fattori più importanti di un processo produttivo esclusivo, che fin dal 1903 celebra la passione e la devozione degli artigiani come parte integrante del DNA e della ricerca di perfezione dell’azienda.

Il nuovo corso del brand inizia con la riedizione della collezione Le Classiche, formata dalle icone intramontabili che da sempre contraddistinguono la promessa di qualità assoluta di ogni sapone Valobra.

Primula, Lattuga, Pratolina, Reseda e Assoluta sono le prime saponette rieditate per il consumatore moderno, custodite in preziose confezioni personalizzate, oggi come ieri, con illustrazioni artistiche dei primi anni del 1900.

Anche la nuova forma ergonomica dei saponi è modellata con sapienza, con un ovale che aderisce perfettamente alla mano in un movimento prolungato che sprigiona la schiuma densa in modo uniforme su entrambe le mani, accarezzando la pelle e lasciandola morbida e profumata grazie alle creme e alle sofisticate fragranze racchiuse in ogni formulazione.

Un mix accurato di crema all’olio di riso e vitamine compone l’armonia naturale di Primula, un sapone dolce e delicato in cui i petali di primula si arricchiscono di aromi di lavanda e geranio per enfatizzare le proprietà detergenti ed emollienti di una formula ideale anche per la pelle dei più piccoli.

La freschezza soffice e gentile del sapone Lattuga, con crema all’olio di mais ed estratto di lattuga, abbraccia le note di lavanda, muschi bianchi e talco. Il sapone libera una schiuma dolce e rispettosa per un’elevata azione purificante e detergente, particolarmente indicata per il démaquillage quotidiano.

Pratolina è un sapone lecitino-vitaminizzato a base di crema all’olio di mandorle, adatto per ogni tipo di pelle: mentre il profumo dei fiori di campo evoca le atmosfere incontaminate dei paesaggi alpini, i sentori floreali di rosa e gli accenti talcati di iris sfumano nell’energia dei legni e delle resine conferendo struttura e autenticità alla composizione.

Quintessenza di dolcezza e delicatezza, il sapone Reseda offre una carezza affettuosa e indimenticabile: la crema all’olio di germe di grano, estremamente benefica nelle stagioni più fredde, si unisce alla leggerezza della lavanda per una sensazione affascinante dal gusto retro.

Assoluta racchiude l’eleganza chic e distintiva di una formula ricca e delicata, assicurando una pelle sempre morbida e vellutata grazie alla crema costituente al burro di karité. La sua aurea setosa e cipriata, con note aromatiche di rosa, geranio e patchouli, regala un’esperienza multisensoriale, rilassante e seducente.

Riportato al suo pregio originario, il saponificio Valobra rappresenta dunque un atelier senza tempo in cui eccellenza, memoria e progresso continuano a fondersi nella delicatezza tattile e nell’armonia olfattiva dei saponi puri e finissimi di Valobra, da 119 anni, sempre a Genova, con la stessa passione e dedizione degli inizi, nella certezza che le cose fatte bene fanno stare bene.