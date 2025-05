Collezione Golden Hour, il nuovo Make Up Les Beiges de Chanel

Per la collezione make up Golden Hour LES BEIGES, Valentina Li e lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL, catturano i riflessi intensi dell’alba e del tramonto per offrirne la propria interpretazione carica di modernità. Calda e gioiosa, la palette di nuance di questa collezione estiva invita a prolungare la vivace energia della Golden Hour per tutta la giornata.

Valentina Li si ispira all’infinita delicatezza dell’alba e del tramonto sulla città per dare vita a nuance tenui e radiose. Esaltando i contrasti, le variazioni di rosa madreperlato, corallo tenue e arancione dai riflessi ramati riflettono l’allure della bella stagione: un effetto radioso, solare e intensamente luminoso.

Per esaltare il colorito con una luminosità dorata naturale, Valentina Li ha creato LES BEIGES POUDRE BELLE MINE LUMIÈRE DORÉE, una palette composta da due polveri illuminanti impreziosite da un motivo esclusivo che evoca il sole che tramonta all’orizzonte.

Declinata in due armonie ÉCLAT DU SOIR, rosa satinato e illuminante rosa dorato madreperlato e SOLEIL COUCHANT, arancione tenue e illuminante bronzo ramato, la sua consistenza ultra-leggera sublimata da pigmenti iridescenti si fonde con la pelle creando un velo di luminosità naturale. Dalla più delicata alla più iridescente, le due tonalità di ogni armonia possono essere applicate separatamente o mixate, per un risultato modulabile dai contrasti luminosi. Il colorito è sublimato e radioso, come baciato dai raggi del sole.

Dedicata agli occhi, LES BEIGES PALETTE REGARD BELLE MINE NATURELLE di Valentina Li, un must have della linea LES BEIGES che si reinventa dando vita a un ventaglio di rosa e arancioni sontuosi e naturali, per far brillare lo sguardo di giorno e di notte. Questa proposta dal nome GOLDEN si presenta con una tonalità illuminante rosa dorato, arancione ramato luminoso, rosa antico opaco, marrone malva opaco, corallo tenue satinato.

Portando la Golden Hour sulle labbra, la collezione svela quattro nuove nuance delicate di ROUGE COCO FLASH, un tocco di colore dal risultato naturalmente luminoso: SUN BLISS (beige rosato madreperlato dorato), SUNSET (rosa terra di Siena), SUN KISS (rosa luminoso con una punta di blu) e LATE SUN (mattone madreperlato dorato).

Tocco finale di questa collezione irresistibile, LE VERNIS che si declina per l’estate in due colori in edizione limitata: SOLAIRE, dorato delicato satinato e INCANDESCENTE, rosso aranciato. Per prolungare la Golden Hour all’infinito.