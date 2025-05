Bullfrog firma il reset di stagione con Mousse Detergente e Oltresiero

La primavera è tornata, con giornate più lunghe, aria leggera e luce nuova. È il momento giusto per rimettere in forma anche la pelle. Bullfrog presenta due prodotti potenziati per affrontare la stagione con un aspetto curato, deciso e senza compromessi: la Mousse Detergente Anti-inquinamento e Oltresiero.

Un cambio di stagione è come un nuovo inizio: serve energia, leggerezza e strumenti affidabili. Bullfrog punta sull’essenziale: trattamenti skincare concreti, mirati, pensati per l’uomo contemporaneo. Nessuna routine complicata, solo prodotti efficaci, pratici e pensati per integrarsi nella vita di tutti i giorni – dall’ufficio all’aperitivo.

I due prodotti sono stati riformulati con un nuovo attivo, Algomega NP, una miscela marina ottenuta da due alghe, ideale per ridurre desquamazioni, riequilibrare la pelle e combattere la secchezza. Il risultatoè una pelle più compatta, idratata e resistente agli stress ambientali.

Mousse Detergente Anti-inquinamento

La base da cui partire. Con il 98,5% di ingredienti naturali, deterge in profondità viso e barba, lasciando la pelle pulita e pronta ai trattamenti successivi. Si rimuove facilmente con acqua tiepida o un panno caldo.

Oltresiero

Un siero tonificante e rinforzante con il 97,9% di ingredienti naturali. L’acido ialuronico a diversi pesi molecolari penetra in profondità per un’idratazione duratura. Da usare mattina e sera, anche in combo con la Crema Idratante Tonificante per una pelle visibilmente più fresca e compatta.

Maschera Esfoliante Anti-inquinamento

Con micro-grani che rimuovono le cellule morte e rendono il viso più uniforme e levigato. Un trattamento da inserire nella routine settimanale.

Maschera Tonificante Nutriente

Texture auto-emulsionante che fonde fase oleosa e acquosa. Nutre in profondità e migliora l’elasticità cutanea.

Bullfrog propone una skincare maschile essenziale, efficace e progettata per chi vive la città. Cura e carattere in ogni dettaglio.