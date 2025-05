Double Serum Light Texture, la nuova generazione di Double Serum by Clarins

Nel 2024, la Ricerca Clarins ha sfidato le leggi del tempo con la nuova generazione di Double Serum e la sua inedita Epi-ageing Defense Technology, ispirata alla scienza dell’epigenetica. Fin dalla sua messa a punto, nel 1985, questo emblematico siero rappresenta l’innovativo approccio scientifico di Clarins. La sua doppia formula pionieristica concilia da sempre l’inconciliabile: mixa alcuni degli estratti di piante più performanti per una perfetta bio-affinità con la pelle e un’eccezionale efficacia anti-età.

Con la volontà di innovare in modo permanente, Clarins ha messo a punto la nuova generazione della doppia formula e presenta Double Serum Light Texture il siero ideale per i climi caldi perché la sua texture evanescente assicura una sensazione di leggerezza incomparabile.

Double Serum Light Texture è specificamente formulato per chi desidera una texture più leggera senza rinunciare all’efficacia e pensato per uomini e donne di tutte le età e con qualsiasi tipo di pelle, per un’efficacia anti-età universale.

La texture aerea e sensoriale di Double Serum Light Texture si assorbe rapidamente senza lasciare alcun effetto grasso. Grazie alla texture più leggera del 50%, assicura una straordinaria sensorialità all’applicazione fondendosi immediatamente con la pelle. Il risultato? Un finish impercettibile e una sensazione pelle nuda.

Double Serum Light Texture vanta una perfetta bio-affinità con la pelle. La sua composizione – 2/3 fase idrica, 1/3 fase lipidica – riproduce la composizione del film idrolipidico cutaneo: la “golden ratio”.

Con la tecnologia [HYDRIC + LIPIDIC SYSTEM], riunisce gli estratti vegetali e i principi attivi più efficaci senza rischio di instabilità, in modo che si mixino solo al momento dell’applicazione, fondendosi per trasmettere alla pelle tutta la loro ricchezza vegetale

Formulato specificamente per idratare in profondità in tutta leggerezza, Double Serum Light Texture assicura un’azione anti-età e non comedogenica che lo rende adatto alle esigenze di tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, e soprattutto per la pelle mista e/o grassa.

Double Serum Light Texture è il siero anti-età alleato di tutti coloro che prediligono texture leggere.

Il flacone è stato rinnovato per un dosaggio su misura. Il nuovo sistema con erogatore a rotella è progettato per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle e a ogni desiderio, limitando al contempo il sovradosaggio.

Double Serum Light Texture applicato al mattino, per il suo finish impercettibile e l’effetto pelle nuda; Double Serum applicato la sera, per la sua texture setosa e avvolgente.

E, naturalmente, Double Serum Eye per prendersi cura del contorno occhi con azione anti-età.

Al cuore della formula, Epi-ageing Defense Technology potenzia le prestazioni anti-età di Double Serum rafforzando la sua azione sulle 5 funzioni vitali della pelle.

I Laboratori Clarins, pionieri nella ricerca in ambito vegetale, hanno sviluppato Epi-ageing Defense Technology, innovazione basata su una nuova pianta tanto resistente in natura quanto potente per la pelle: l’estratto di canna gigante di Provenza bio.

La Ricerca Clarins ha dimostrato che l’esclusivo estratto di canna gigante di Provenza bio aiuta a neutralizzare il 100% delle modifiche epigenetiche legate allo stile di vita1 e a rafforzare la resistenza della pelle alle condizioni ambientali, limitando la comparsa dei segni dell’età.

La formula di Double Serum Light Texture racchiude l’89% di ingredienti di origine naturale con 22 potenti attivi vegetali, tra cui l’iconico estratto di curcuma e 20 ingredienti provenienti da piante bio.

Altamente titolato in turmerone, l’estratto di curcuma preserva la buona comunicazione cellulare e aiuta a stimolare le 5 funzioni vitali della pelle.

Double Serum Light Texture combina 22 estratti vegetali con 5 molecole attive pure. Basta una sola goccia per una pelle levigata, radiosa e dall’aspetto più giovane.