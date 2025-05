Anne Möller amplia la linea Stimulâge con due novità anti-age

A 40 anni la pelle affronta una fase cruciale: l’invecchiamento intrinseco ed estrinseco iniziano a manifestarsi più evidentemente, con la diminuzione di collagene, elastina e acido ialuronico. In questo momento delicato, caratterizzato anche dall’ingresso nella peri-menopausa per alcune donne, Anne Möller risponde con la linea Stimulâge, ora arricchita da due novità rivoluzionarie.

Grazie alla brevettata Global Defence Technology, ai tetrapeptidi stimolanti e all’estratto di Echinacea Purpurea, la linea Stimulâge riattiva le funzioni naturali della pelle, dimostrando scientificamente di regalare 6 anni di bellezza in più. La gamma, che conta già sette prodotti di successo, accoglie oggi due innovative formulazioni che rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta all’invecchiamento cutaneo.

Stimulâge Intense Youth Rescue Serum 50ml

Il nuovo siero rappresenta un trattamento all’avanguardia nella lotta ai segni del tempo. La sua formula super potente racchiude una miscela unica di peptidi che imitano i meccanismi naturali della formazione del collagene e ne prevengono la degradazione, contribuendo a ridurre la profondità delle rughe. L’acido ialuronico garantisce l’equilibrio idrico ottimale, idratando, rimpolpando e donando rotondità alla pelle dall’interno. Un ingrediente prezioso è l’estratto di fiore di porcellana (Hoya lacunosa), famoso nella medicina tradizionale asiatica per le sue proprietà curative. Ricco di flavonoidi e fitosteroli ad alto potere antiossidante, questo estratto migliora visibilmente la luminosità della pelle, donandole un aspetto più compatto, levigato e radioso.

La texture oil-free lo rende ideale per tutti i tipi di pelle, donando un finish istantaneamente setoso e liscio.

Stimulâge Energizing Firming Gel-Cream 50ml

Questa innovativa gel-cream rappresenta un perfetto connubio tra leggerezza e potenza. La sua formula avanzata agisce simultaneamente su più fronti per garantire una protezione completa e risultati visibili. L’estratto di echinacea purpurea, pianta nativa del Nord America nota per le sue proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti, riattiva le funzioni naturali della pelle e stimola la produzione cellulare. I tetrapeptidi promuovono attivamente la formazione del collagene, migliorando l’elasticità e la compattezza cutanea, mentre attenuano visibilmente le rughe. La presenza della Vitamina C lavora efficacemente sull’uniformità dell’incarnato, mentre la Global Defence Technology™ agisce come uno scudo protettivo contro le aggressioni degli agenti esterni ad azione ossidante.

La texture oil-free, estremamente sensoriale, la rende perfetta per tutti i tipi di pelle, incluse quelle a tendenza oleosa.

La linea Stimulâge si distingue non solo per l’efficacia clinicamente provata, ma anche per il suo messaggio “I’m age resistant”, che combatte l’ageismo attraverso una comunicazione autentica e trasparente.