GOOP Beauty, lo skincare clean ad alta prestazione by The Beauty Aholic

Il Beauty come benessere. La filosofia alla base di GOOP Beauty è quella di creare prodotti che parlino di bellezza a partire dal benessere interiore, non solo di noi stessi, ma anche delle lussuose formule clean con cui sono meticolosamente formulati.

Ingredienti che offrono risultati performanti, scelti con grande attenzione alla qualità lungo tutta la filiera di produzione, dando sempre la priorità a fonti etiche e biosostenibili, a firma The Beauty Aholic. Un rigore che si trasforma in piacere per i sensi con texture avvolgenti e squisite profumazioni.

Un approccio che rispecchia una coscienza che guarda al futuro della nostra salute, in perfetto Gwyneth’s style. Sì, perché GOOP è stato lanciato da Gwyneth Paltrow nel 2008 come newsletter settimanale.

Ecco alcuni prodotti della linea:

3x Retinol Eye Lift Serum

Una crema-gel vellutata che sfrutta un innovativo complesso proprietario che unisce Retinolo puro incapsulato, Retinale, Granactive Retinoid per accelerare

significativamente il rinnovamento cellulare e diminuire così la profondità e l’aspetto di linee e rughe.

La formula è poi potenziata da un Peptide di Quinoa e da Caffeina per sgonfiare e migliorare l’aspetto delle occhiaie mentre Niacinamide e Cellule Staminali di Rosa idratano ed uniformano il tono della pelle. La sua texture è ricca ed avvolgente e viene assorbita senza sforzo soprattutto dalle pelli secche o stressate.

3x Retinol Regenerative Serum

Un siero super efficace grazie ad una formula ricca che unisce gli innovativi complessi brevettati di 3 diversi Retinoidi ad un mix di peptidi per riuscire a lavorare su lassità, grana della pelle ed aspetto delle rughe.

Estratto di Liquirizia, Niacinamide e Bisabololo rinforzano invece la pelle ed aiutano a contrastare la secchezza e i rossori tipici dei trattamenti al retinolo.

Cloudberry Exfoliating Jelly Cleanser

Per illuminare, detergere ed affinare la pelle in un unico gesto. Una morbida texture in gel che unisce l’esfoliazione gentile degli enzimi della frutta e la scorza di arancia amara con il potere illuminante ed idratante dell’estratto di Lampone artico, dello Squalano e del Kakadu (naturalmente ricco di Vitamina C).

Efficace ma estremamente delicato, tanto da poter essere usato quotidianamente.

Nourishing Repair Body Butter

Un trattamento corpo lussuoso e delicatamente profumato. Bacuri, Cupuaçu e Karitè, tre burri ultra nutrienti e preziosi per dare comfort e riparare la pelle più secca, mentre le Foglie di Gelso e il Caviale di Limone la infondono di nutrienti.

I risultati sono come quelli di una crema viso ad alte prestazioni: texture setosa, più tonica e profondamente idratata fino a 72 ore.