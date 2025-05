Jumbostar Incaflex: il nuovo cronografo di Wyler Vetta in edizione limitata

Wyler Vetta, marchio orologiero di grande tradizione e spirito innovativo, continua a rendere omaggio alla propria storia con una nuova creazione esclusiva: il Jumbostar Incaflex. Questo cronografo inedito è dotato di un calibro ETA 2894, integrato con la protezione del bilanciere Incaflex, simbolo della rivoluzione orologiera brevettata nel 1927 dai fratelli Paul e Alfred Wyler.

L’introduzione del bilanciere Incaflex ha segnato una svolta decisiva nell’industria, risolvendo uno dei principali problemi di affidabilità e precisione degli orologi meccanici dell’epoca: la resistenza agli urti. Il bilanciere, con la sua struttura elastica, era in grado di assorbire e distribuire efficacemente gli urti, proteggendo il movimento da vibrazioni e colpi che ne avrebbero potuto compromettere la meccanica. Questa innovazione ha trasformato gli orologi meccanici da fragili strumenti da taschino a robusti compagni quotidiani, consolidando la posizione di Wyler Vetta come pioniere nel settore.

Oggi, il brand rende omaggio a questa straordinaria invenzione incorporandola nei nuovi cronografi. Il bilanciere Incaflex rivive accanto alle tecnologie moderne, in un perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro.

Il Jumbostar Incaflex si distingue per la sua cassa in acciaio satinato di 40 mm di diametro, con corone a vite: una per la regolazione di ore, minuti e secondi (alle ore 3), e l’altra per la regolazione del rehaut girevole (alle ore 10).

Il quadrante, in nero con contatori color antracite, enfatizza il carattere sportivo dell’orologio. I dettagli in rosso degli indici della minuteria, le lancette dei secondi e dei contatori cronografici, insieme agli indici luminescenti delle ore, arricchiscono il design. A ore 12, il logo Wyler Vetta e la scritta “Incaflex” celebrano l’iconica invenzione, mentre a ore 6 appaiono il logo della collezione Jumbostar e la dicitura “Automatic”. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro bombato e antiriflesso.

Il design sportivo dell’orologio è accentuato dalla massa oscillante, anch’essa nera, realizzata in acciaio PVD e alleggerita da tre fori circolari. Quest’ultima è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, che consente di ammirare il calibro ETA 2894, appositamente rielaborato per evocare il bilanciere Incaflex. Il calibro, che oscilla a 28.800 alternanze/ora, garantisce una riserva di carica di circa 42 ore, e offre un’impermeabilità fino a 10 atmosfere.

Per completare l’estetica sportiva e vintage di questo cronografo, Wyler Vetta ha scelto i cinturini Tropic Legend 1966 prodotti da Seacult. Questi cinturini, realizzati in gomma naturale, sono noti per la loro qualità superiore e per il design ispirato agli anni ’60. La superficie, caratterizzata da un motivo intrecciato, assicura comfort e durata, mentre la fibbia ad ardiglione quadrata in acciaio satinato aggiunge un tocco sporty-chic.