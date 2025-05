Yann Philippe & Artificial Intelligence per Muguet Millésime di Guerlain

Il mughetto, che fiorisce nel mese di Maggio, è l’emblema della fioritura primaverile. Maison Guerlain celebra questo fiore con uno spettacolare rendez-vous: l’incontro tra l’arte della profumeria e il pregiato fiore di mughetto. Grazie a diverse collaborazioni, ogni anno l’iconica Bee Bottle fiorisce con un nuovo splendido decoro.

Per l’edizione 2025, che combina storia e innovazione, l’artista Yann Philippe ha impreziosito il leggendario flacone di Guerlain, fondendo l’eccellenza della maestria artigianale con l’avanguardia dell’intelligenza artificiale.

Fedele all’essenza delle sue opere, per questa edizione, l’artista ha creato una decorazione contemporanea, ispirata alla complessità microscopica del mughetto. Con il supporto dell’intelligenza artificiale ha rivelato sotto forma di gioiello i dettagli del fiore, solitamente invisibili ad occhio nudo.

Il risultato di questo processo creativo unico in Guerlain è stato un gioiello in stile contemporaneo che abbraccia l’iconica Bee Bottle, il capolavoro realizzato da Pochet du Courval fin dalla sua creazione nel 1853. La sua struttura delicata richiama l’immagine di una gabbia stilizzatao di un gambo che si avvolge con grazia intorno al flacone, sfiorandolo senza mai racchiuderlo, fino a quando i fiori a forma di campana del mughetto si dispiegano elegantemente sotto forma di perle. Questi ultimi, come la rugiada al mattino, evocano la freschezza e la delicatezza dell’alba primaverile. I riccioli in oro 18 carati, ispirati dall’Art Nouveau, ricreano arabeschi raffinati, lasciando al vetro la libertà di esprimersi con una trasparenza di rara bellezza. Nel contempo, con la loro simmetria e le linee intrecciate, evocano in modo discreto il monogramma della Maison. Questo dettaglio poetico incarna la perfetta unione di tradizione e innovazione, arricchendo l’opera con una nuova profondità e risvegliando ricordi del passato.

La Bee Bottle reinventata va oltre la semplice estetica: si è trasformata in un simbolo, esprimendo l’audacia creativa che la Maison ha coltivato fin dalle sue origini.

Dopo Jacques Guerlain e Jean-Paul Guerlain, dal 2016 anche Thierry Wasser reinterpreta questo fiore con una delicata Eau de Toilette: un’ode alla bellezza fugace della primavera.

Le note fresche e verdi, che evocano foglie, linfa e muschio, sono abbinate a gelsomino Sambac e assolute di rosa, materie prime di straordinaria raffinatezza.

Muguet (disponibile nella versione da 125ml) è caratterizzato da sfaccettature delicate e perlate, che rappresentano i fiori portafortuna a forma di campanella.