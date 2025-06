Milano e Riccione ospitano il goovi Summer Wave, l’evento beauty e fitness

La bella stagione si apre all’insegna dell’energia positiva con il goovi Summer Wave, il grande evento firmato goovi, che porterà a Milano (31 maggio–Arco della Pace) e Riccione (21 giugno–Spiaggia Piazzale San Martino) un’ondata di vibrazioni positive, fitness, beauty e divertimento per chi ama prendersi cura di sé, dentro e fuori. Un’occasione unica per far incontrare la community di goovi lovers che è sempre più numerosa.

Protagonista dell’iniziativa sarà Michelle Hunziker, co-founder del brand e simbolo di vitalità e benessere, che guiderà personalmente due sessioni di allenamento insieme ai suoi trainer professionisti.

“Con goovi vogliamo ispirare le persone a volersi bene, a trovare il tempo per sé stessa e a farlo in modo leggero, allegro, pieno di energia. Il goovi Summer Wave è il nostro modo per condividere tutto questo dal vivo, con una community sempre più unita”, dichiara Michelle Hunziker.

A condurre la prima giornata del 31 maggio saranno Lucilla Agosti, volto noto di radio e TV, e la content creator Noemi Mariani (@mangiapregasbatty).

Durante l’evento sarà possibile immergersi nel mondo goovi e accedere a diverse aree tematiche e di intrattenimento:

Beauty Corner con consulenze personalizzate skincare e make-up

Play Area interattiva con premi e gadget esclusivi

goovi Drink Station con gli iconici cocktail preparati con gli integratori goovi

Le attività saranno fruibili previa registrazione online al link qui: https://www.goovi.com/it/ goovi-summer-wave .Tutti i partecipanti riceveranno uno starter kit goovi all’ingresso.

Il secondo viaggio della goovi Summer Wave prosegue sulla sabbia e sotto il sole: sabato 21 Giugno, nella splendida cornice della spiaggia libera di Piazzale San Martino a Riccione, goovi porta il suo universo di benessere direttamente al mare, in occasione della Notte Rosa, la notte più lunga e colorata dell’estate.

Un’intera giornata di good vibes in riva al mare, tra musica, energia e benessere, con sessioni sportive all’aperto guidate da Michelle e dai suoi trainers, beauty experience in stile goovi, giochi, cocktail rinfrescanti e un’atmosfera magica tra tramonto e festa. Un’occasione per ritrovarsi, prendersi cura di sé e celebrare l’estate in una delle località più amate d’Italia.

Anche a Riccione, goovi aprirà le porte del suo mondo di benessere IN&OUT con Beauty Corner con consulenze make-up e skincare, Play Area interattiva con premi e gadget esclusivi e la goovi Drink Station con cocktail preparati con gli integratori goovi. Un magico DJ set al tramonto accompagnerà tutti gli ospiti a fine giornata.

Un’onda di emozioni, movimento e benessere, in un viaggio che celebra il self-love e la gioia di vivere.