Charlotte Le Bon: nuova Guerlain Bee Ambassador

Unite dalla passione per la natura e l’arte, Maison Guerlain e Charlotte Le Bon, condividono il desiderio di celebrare e preservare ciò che le ispira. Questa iniziativa segna un passo avanti nell’ambizione di Guerlain di unire eccellenza artistica e responsabilità ambientale.

“La Natura ha un potere evocativo sconfinato ed è sia il mio rifugio che la mia musa. Sono estremamente orgogliosa di diventare Guerlain Bee Ambassador, un ruolo che mi permetterà di entrare in contatto con una community più ampia, soprattutto confrontandoci sul tema delle api, che occupano un posto vitale nei nostri ecosistemi.” Charlotte Le Bon.

L’ape continua a ispirare e guidare Guerlain da quando, nel 1853, si posò per la prima volta sull’iconico flacone della Maison. Grazie alle sue diversità – più di 20.000 specie in tutto il mondo, in un’infinita tavolozza di forme e colori – simboleggia la Natura ricca, creativa e vibrante che alimenta le creazioni Guerlain. È anche, e soprattutto, un eccezionale impollinatore, vitale per la riproduzione di numerose piante e per la sicurezza alimentare del nostro pianeta.

Testimone del suo tempo, oggi in via di estinzione, l’ape è al centro di tre significative iniziative di Guerlain: Guerlain for Bees Conservation Programme, che si impegna per la sua salvaguardia; Women For Bees, che coniuga la tutela della biodiversità con l’empowerment femminile; e Bee School, che educa le future generazioni sul futuro delle api e sull’importanza di proteggerle.

Lanciata nel 2018, quest’anno la Bee School spicca il volo in una nuova direzione. Grazie alla collaborazione di Guerlain con Espace pour la Vie Foundation, l’insettario di Montreal svilupperà nuovi contenuti didattici che riguarderanno le api selvatiche e altri impollinatori. Ponendo l’educazione e la sensibilizzazione al centro della sua attività per la protezione delle api, la Maison rende il proprio impegno una leva per coinvolgere la sua comunità.

In qualità di Bee Ambassador, Charlotte Le Bon sarà coinvolta nella nuova partnership di Guerlain con Espace pour la Vie Foundation. Svolgerà, inoltre, un ruolo attivo in altre iniziative di Guerlain a favore delle api, attraverso esperienze immersive, eventi artistici e messaggi motivazionali, che riflettono i valori condivisi con la Maison.

“Guerlain ha sempre collaborato con artisti che condividono con passione i suoi valori di autenticità, impegno ed eccellenza. Sono quindi lieta di accogliere Charlotte Le Bon nella nostra famiglia. È una donna affascinante la cui visione, singolarità e sensibilità sosterranno – in modo stimolante ed energico – la nostra missione per un futuro più rispettoso nei confronti del mondo.” – Gabrielle Saint-Genis, CEO di Guerlain.