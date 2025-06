Rougj presenta Make-Up Sun Effect

Rougj, da sempre sinonimo di ricerca, innovazione e qualità nel mondo della dermocosmesi, firma un nuovo capitolo della sua evoluzione cosmetica con una collezione pensata per rispondere a una delle esigenze più attuali: creare beauty look capaci di esaltare la bellezza naturale della pelle, offrendole al contempo protezione e contribuendo a preservarne la salute nel tempo.

Nasce Sun Effect, una linea inedita che fonde l’expertise scientifica del brand nel segmento solare con la versatilità del make-up contemporaneo, per offrire prodotti performanti, trasversali e pensati per accompagnare la pelle – e il look – in ogni stagione.

Il colorito dorato tipico della bella stagione è da sempre associato a un aspetto sano, luminoso e riposato: non stupisce che l’effetto sun-kissed sia diventato negli anni una vera e propria ossessione beauty. Ma se da un lato il sole è capace di esaltare la pelle con riflessi caldi e radiosi, dall’altro richiede attenzione, consapevolezza e protezione quotidiana. La pelle va preservata, idratandola profondamente e difendendola dagli effetti nocivi causati dall’esposizione ai raggi UV, non solo durante l’estate, ma tutto l’anno.

Sun Effect, una collezione make-up completa che abbina protezione solare e performance cosmetica, per creare beauty look curati, luminosi e resistenti in ogni momento della giornata. Dall’uniformità dell’incarnato alla definizione dello sguardo, ogni prodotto è pensato per valorizzare il viso nel suo insieme, grazie a formule evolute, texture sensoriali e SPF integrati. Una linea trasversale e intelligente, che unisce l’innovazione tecnologica firmata Rougj all’esigenza di un make-up contemporaneo, pratico e consapevole.

I prodotti Sun Effect sono i compagni ideali per creare beauty look straordinari e personalizzati: freschi e luminosi per affrontare con naturalezza la quotidianità, oppure più intensi e sofisticati, perfetti per esaltare lo sguardo e l’incarnato nelle occasioni speciali. Una collezione perfetta per valorizzare l’abbronzatura durante la bella stagione, ma anche per scaldare e uniformare l’incarnato nei mesi più freddi, mantenendo sempre un aspetto sano e radioso.

Dall’iconica BB Magic, ora in versione SPF 50+, che unisce trattamento e colore per un incarnato naturalmente uniforme e luminoso, al fondotinta compatto SPF 30, che leviga e perfeziona donando un finish satinato naturale. Dalla terra abbronzante SPF 15, che esalta il colorito con un tocco di calore, fino al mascara waterproof anti-sudore, l’alleato ideale per una vita dinamica.

Con Sun Effect, Rougj firma una nuova idea di make-up: intelligente, completo e in perfetto equilibrio tra innovazione, protezione e valorizzazione della bellezza naturale. Una collezione pensata per accompagnare ogni donna con stile e sicurezza, in ogni stagione, sotto ogni luce.

BB Magic SPF50+ Sun Effect

Crema colorata con SPF 50+ che idrata, uniforma, minimizza l’aspetto delle imperfezioni e protegge dagli effetti dannosi dei raggi solari, per un make-up no make-up che si prende cura della pelle anche sotto il sole. La sua texture leggera e innovativa è in grado di adattarsi a qualsiasi tonalità d’incarnato, donando un effetto naturalmente abbronzato. Ideale per chi desidera una base leggera e naturale unita ad un fattore di protezione molto alto, per aiutare a prevenire macchie solari e danni da foto-invecchiamento. Dermatologicamente testato. Testato nichel, cromo e cobalto.

La formula contiene:

Acido ialuronico in due pesi molecolari: ad alto peso agisce in superficie con azione idratante e protettiva, a basso peso agisce in profondità migliorando l’elasticità e la compattezza;

Pigmenti microincapsulati: speciali pigmenti rivestiti che rivelano il colore solo durante l’applicazione e aiutano a sublimare il naturale colorito della pelle;

Fattore di protezione SPF 50+: protegge la pelle dalle radiazioni UVA e UVB e dagli effetti nocivi del sole come: macchie, eritemi, scottature e danni da foto-invecchiamento;

Diamond Powder: una polvere con effetto illuminante.

Fondotinta compatto solare SPF 30 Sun Effect

Fondotinta compatto in crema con fattore di protezione alto per una pelle uniforme, levigata e protetta tutto l’anno, sia al mare che in città. La texture cremosa si fonde perfettamente con la pelle, minimizzando l’aspetto di imperfezioni e discromie, uniformando il colorito e migliorando l’effetto dell’abbronzatura. Il finish satinato e la coprenza media rendono il prodotto perfetto per un look fresco e naturale. Adatto a tutti i tipi di pelle, si può utilizzare durante la stagione estiva per proteggere la pelle dai raggi nocivi ed esaltare l’abbronzatura, e in inverno, per ritrovare il sano colorito dell’estate. Dermatologicamente testato per pelli sensibili. Testato nichel, cromo e cobalto.

La formula contiene:

Fattore di protezione SPF 30: protegge la pelle dalle radiazioni UVA e UVB e dagli effetti nocivi del sole come: macchie e danni da foto-invecchiamento;

Agnocasto: pianta che aiuta a ridurre l’infiammazione cutanea, a contrastare l’invecchiamento precoce e a migliorare la luminosità e l’elasticità della pelle

Disponibile in due shade.

Terra abbronzante water resistant SPF 15 Sun Effect

Terra abbronzante waterproof è un prodotto make-up ideale per donare all’incarnato un effetto caldo e vivace. La cialda è composta da una terra che accarezza e colora dolcemente gli zigomi, e un illuminante che risalta la radiosità e lo splendore della pelle. La texture soffice al tatto e modulabile è ricca di pigmenti, per un’abbronzatura dall’effetto naturale. La formula resistente all’acqua è arricchita da SPF15 per proteggere la pelle dai raggi solari e dai danni causati da foto-invecchiamento. Senza parabeni, D4, D5. Dermatologicamente testato. Testato nichel, cromo e cobalto.

La formula contiene:

Silica che garantisce la massima scorrevolezza e setosità, e in più rende la formula long lasting e waterproof;

Fattore di protezione SPF 30 che protegge la pelle dalle radiazioni UVA e UVB e dagli effetti nocivi del sole come: macchie e danni da foto-invecchiamento

Disponibile in due shade.

Mascara Sun Effect

Mascara nero volumizzante waterproof. La sua formula resistente all’acqua e al sudore garantisce un make-up a lunga tenuta senza sbavature. Una volta applicato il mascara, le ciglia appaiono immediatamente più nere, definite e voluminose. La formula modulabile permette di donare alle ciglia un volume graduale e creare sia un look naturale, adatto per il giorno, che un look più intenso, per la sera. Oftalmologicamente testato. Testato nichel, cromo e cobalto.

La formula contiene: