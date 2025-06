Abbronzatura perfetta al alta protezione con i solari Clarins

Clarins presenta quest’anno quattro nuovi trattamenti solari per viso e corpo, dopo aver riformulato l’intera gamma nel 2024 rendendola ancora più efficace, ancora più sostenibile.

Questi nuovi e pratici trattamenti solari – due creme per il corpo, uno spray bifase e uno stick formato tascabile – soddisfano ogni desiderio e sono ideali in ogni stagione. Coniugano una protezione ottimale della pelle a una doppia azione che contribuisce a prevenire rughe e macchie scure… Inoltre, le texture straordinariamente sensoriali e le formule ad alta tollerabilità sono il frutto di 50 anni di expertise Clarins nel campo dei trattamenti solari. Messo a punto nel 2024, [Solar Protect Complex] arricchisce le nuove formule dei trattamenti solari Clarins assicurando una tripla azione sulla pelle. Innovativo ed efficace, [Solar Protect Complex] unisce il meglio di natura e scienza per una protezione completa che aiuta a prevenire il foto-invecchiamento preservando la giovinezza della pelle con azione anti-rughe e anti-macchie.

Formule per tutti, per soddisfare ogni desiderio. Arricchiti con estratto di aloe vera e olio di argan bio, i trattamenti solari Clarins proteggono e idratano la pelle, assicurando una splendida abbronzatura.

Crema Solare Giovinezza Alta Protezione e Protezione Molto Alta SPF30 e SPF50+

Trattamento solare corpo dalla texture fondente, disponibile con SPF30 e SPF50+. Con una formula ad alta tollerabilità, protegge visibilmente dall’invecchiamento precoce prendendosi cura di tutti i tipi di pelle. Più di una semplice protezione solare: pelle idratata e vellutata con un finish asciutto e invisibile.

Spray Solare Illuminante Protezione Molto Alta

Uno spray solare bifase che assicura una protezione ottimale contro gli effetti nocivi del sole e dei radicali liberi. Con un finish invisibile e satinato, idrata la pelle e sublima l’abbronzatura. L’applicazione è un vero e proprio momento di piacere, grazie a una texture fresca e leggera come l’acqua.

Stick Solare Invisibile Alta Protezione SPF 50 – Viso e zone sensibili

Un pratico stick tascabile, facile e veloce da applicare, da portare sempre con sé. Ideale per un’alta protezione sulle zone sensibili più esposte (contorno occhi, naso, gomiti, ginocchia, ecc.) con una applicazione mirata. Grazie alla texture fondente dal finish trasparente, può essere applicato anche sopra il make-up senza sbavature lasciando una sensazione asciutta e vellutata.

Nonostante l’incredibile leggerezza, i solari Clarins sono resistenti all’acqua per garantire una protezione ottimale in ogni circostanza: in città, al mare o in montagna. Inoltre, Clarins ha svolto test rigorosi valutando l’atossicità delle formule solari su alghe e coralli. Quest’ultimi svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ecosistemi oceanici: ospitano circa un terzo di tutte le specie marine e contribuiscono a limitare l’erosione costiera. La biodiversità e il futuro dei nostri oceani dipendono dalla salute dei coralli. Anche le confezioni di tutti i solari Clarins sono progettate ponendo al centro gestione sostenibile delle risorse ed economia circolare: le scatole sono realizzate in cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, mentre i tubi e i flaconi sono riciclabili.