RINGANA dimostra come proteggere le risorse della Terra

Da quasi 30 anni, RINGANA dimostra che un’economia sostenibile non è in contrasto con qualità e innovazione. Proponendo un approccio olistico e prodotti freschi ed efficaci. Perché la freschezza riduce gli eccessi. Rappresenta una nuova visione del consumo, basata su qualità ed efficacia e guidata dal rispetto per le persone e per la natura. Non di più, ma meglio. Non spreco, ma responsabilità. Ciò che distingue RINGANA da altre realtà è una filosofia della sostenibilità strutturalmente integrata in ogni processo.

RINGANA percorre una strada coerente: Alta efficacia e responsabilità: le materie prime Second Stream per il futuro. Poiché il rispetto delle risorse è integrato come standard di qualità, l’impiego di materie prime Second-Stream – estratti vegetali o agenti esfolianti da noccioli di albicocca e melagrana, derivanti da altri settori industriali – è un elemento chiave nello sviluppo dei prodotti. Che si tratti di polpa di mela derivante dalla produzione di succhi, fondi di caffè in eccesso o estratto di vinaccioli antiossidante ottenuto dagli scarti della vinificazione: queste materie prime non sono solo una dichiarazione contro lo spreco, ma si distinguono anche per la loro elevata efficacia. Consentono di mettere a punto formulazioni che uniscono massima efficienza e minimo impatto sulle risorse.

Produzione fresca come contributo attivo alla tutela delle risorse

Per RINGANA la freschezza non è solo un segno di qualità, ma il pilastro di un principio produttivo orientato al risparmio delle risorse. I prodotti vengono realizzati in piccoli lotti e “on demand”, solo quando servono davvero. Questo consente di evitare sovrapproduzione, stoccaggio superfluo e gli sprechi di energia e materiali che ne derivano. Inoltre, la produzione avviene al 100% con energia rinnovabile. Ne risulta un processo produttivo a bassissime emissioni – anche in presenza di volumi produttivi crescenti. Grazie alla freschezza, l’intera catena di distribuzione si basa su percorsi brevi ed efficienti – un risparmio di energia e chilometri di trasporto. Il risultato? Una produzione moderna che unisce efficienza, efficacia e tutela delle risorse.

Tutela del clima nonostante la crescita: il percorso dei Science Based Targets

Un dato davvero notevole: RINGANA è in continua crescita – e riesce comunque a ridurre in modo assoluto le sue emissioni di CO₂. Dal 2021, anno base, pur registrando una crescita economica a due cifre, è stata ottenuta una riduzione dell’impronta di carbonio di 2.054 tCO₂, pari al 22,7%. Grazie a un piano di riduzione chiaro, in linea con gli Science Based Targets (SBTs) e l’Accordo di Parigi sul clima, è possibile abbattere le emissioni in modo costante. RINGANA dimostra così che la tutela ambiziosa del clima e il successo economico non si escludono a vicenda – anzi, si rafforzano reciprocamente.

Efficacia invece di spreco: un invito a ripensare le abitudini

In occasione del Earth Overshoot Day, RINGANA pone una domanda cruciale: quante delle nostre risorse naturali vengono sprecate ogni giorno? La risposta di RINGANA: less is more. Chi sceglie prodotti altamente efficaci e realizzati con responsabilità, protegge l’ambiente.

RINGANA dimostra che innovazione sostenibile, crescita e tutela dell’ambiente non sono in contraddizione, ma la base per un’economia orientata al futuro. Per un mondo in cui non prendiamo più di quanto la Terra possa offrire.