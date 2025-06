Estate 2025, domina lo stile con Bullfrog

Quando si parla di stile e personalità, i capelli non sono un dettaglio secondario: sono un segno distintivo, un’espressione autentica di sé. Per l’estate 2025, Bullfrog presenta un poker d’assi con quattro referenze styling per chi sa cosa vuole: strumenti per dominare ogni acconciatura con tecnica, carattere e massima libertà espressiva.

Texture diverse, un solo obiettivo: controllare e definire lo stile dei capelli. Le quattro referenze combinano formulazioni performanti, ingredienti naturali fino all’88%, fragranze decise ma raffinate e un packaging dal design rinnovato, pratico e distintivo. Ogni elemento è studiato per garantire controllo e versatilità, sia nei saloni che nella routine quotidiana.

Master the Style non è una semplice linea styling, ma una visione. Master the Style è la risposta per chi vuole sperimentare, personalizzare e affermare la propria identità attraverso il look. Ogni prodotto è progettato per offrire precisione e versatilità, tanto nei saloni quanto nella routine quotidiana.

Pompadour con Burst Fade – Look audace, rétro e preciso

Elegante ma con grinta, il Pompadour torna protagonista con un twist contemporaneo. La parte superiore è lunga e pettinata all’indietro con volume scolpito, mentre i lati e la nuca sfumano in un Burst Fade circolare intorno all’orecchio. Il risultato è un contrasto armonico, rifinito con attenzione sartoriale.

Prodotto chiave: GEL FISSANTE EFFETTO BAGNATO

Un gel leggero e trasparente con effetto scolpito e brillante, senza residui né rigidità.

Fragranza: ginger beer, frizzante e agrumata

ginger beer, frizzante e agrumata Formula: 88% di ingredienti di origine naturale con glicerina, pantenolo ed estratto di alghe marine per idratazione e protezione.

Perfetto per capelli lisci o pettinature sleek da modellare con pettine o dita.

Blowout Taper – Look urbano e sartoriale per capelli ricci

L’equilibrio tra naturalezza e controllo. I ricci restano liberi di esplodere sulla parte superiore, mentre ai lati si lavora di precisione con un taper fade graduale su basette e nuca. Una dichiarazione di stile che celebra la texture naturale senza ingabbiarla.

Prodotto chiave: CREMA RICCI TWIST & HOLD

Una crema leave-in modellante senza risciacquo, con effetto anti-crespo e definizione elastica.

Fragranza: ginger beer, frizzante e agrumata.

ginger beer, frizzante e agrumata. Formula: 80% naturale, con burro di karité, pantenolo e olio di jojoba.

Ideale per twist temporanei o per esaltare la forma naturale del riccio, senza rigidità né pesantezza.

Messy Cut – Look disinvolto ma curato per capelli lisci o mossi

Un taglio “spettinato intenzionale”, con lunghezze medio-corte, scalature leggere e contorni morbidi. Il Messy Cut è perfetto per chi vuole apparire rilassato ma consapevole, con un dinamismo che si adatta a ogni contesto: dalla spiaggia all’aperitivo.

Prodotto chiave: PASTA MODELLANTE EFFETTO NATURALE

Una pasta leggera e rimodellabile, per una tenuta media e flessibile, con finish opaco.

Fragranza: talcata e muschiata, elegante e pulita.

talcata e muschiata, elegante e pulita. Formula: 64% naturale con olio di ricino e cera di carnauba.

Valorizza il volume e la texture naturale del capello, lasciandolo morbido e idratato.

Soft Mullet – Look iconico e ribelle, rivisitato in chiave moderna

Il mullet torna protagonista, ma lo fa con intelligenza stilistica. Le lunghezze posteriori si allungano in modo naturale, mentre la parte frontale e i lati restano armoniosi e pieni. Le scalature fluide rendono questo taglio contemporaneo e versatile, perfetto per chi cerca originalità senza eccessi.

Prodotto chiave: CERA OPACA ADERENZA FORTE

Tenuta forte e alta definizione per uno stile raw ma controllato.

Fragranza: ginger beer, frizzante e agrumata.

ginger beer, frizzante e agrumata. Formula: 71% naturale con cera di carnauba, caolino, glicerina ed estratto di gelso nero.

Assicura lunga durata anche in condizioni difficili (come sotto il casco), ma resta malleabile e non appesantisce.

I prodotti Bullfrog Styling sono speciali perché:

TEXTURE INNOVATIVE : sorprendenti e user-friendly, pensate per ottenere risultati professionali anche a casa.

: sorprendenti e user-friendly, pensate per ottenere risultati professionali anche a casa. FORMULE MULTIFUNZIONALI : non solo styling, ma anche trattamento : idratazione, protezione, effetto anti-crespo.

: non solo styling, ma anche : idratazione, protezione, effetto anti-crespo. FRAGRANZE DI PERSONALITÀ : tutte diverse, riconoscibili, pensate per lasciare un’impronta olfattiva unica e piacevole.

: tutte diverse, riconoscibili, pensate per lasciare un’impronta olfattiva unica e piacevole. PACKAGING RINNOVATO: minimal, chiaro, maschile. Pensato per essere riconoscibile e funzionale anche in ambiente professionale.

Con “Master the Style”, Bullfrog ridefinisce lo styling maschile contemporaneo. Una collezione pensata per chi vuole esprimere sé stesso attraverso i dettagli, i volumi, i contrasti. Ogni prodotto è uno strumento tecnico e sensoriale, ogni look è una dichiarazione.