La beauty routine di Filorga per la città, per una fuga al mare o…

Con i Travel Essentials firmati FILORGA, ogni spostamento diventa un’occasione per brillare. Texture high-performance, formule ispirate alla medicina estetica e risultati visibili in tempi record: la skincare routine si fa smart, ultra-efficace e… decisamente glam. Per una pelle sempre luminosa, fresca e impeccabile. Sempre e ovunque.

Per le labbra Filorga propone HYALU-FILLER LIPS | 4g – per un effetto plump immediato, labbra visibilmente più piene, idratate e rimpolpate. Ispirato alle iniezioni di acido ialuronico, questo trattamento è il must-have per labbra perfette in ogni momento della giornata. Perfetto da tenere in borsa per un ritocco veloce… o per un bacio a lunga tenuta.

Nella formula:

• Acido ialuronico a basso peso molecolare per un’idratazione profonda

• Complesso NCEF per una rigenerazione intensa

• Estratto di Konjac per un effetto rimpolpante naturale

Per il viso Filorga propone NCEF-SHOT | 15ml – per una pelle in modalità vacanza. Un trattamento urto ispirato alle iniezioni di biorivitalizzazione, pensato per chi cerca una trasformazione visibile in tempi rapidi. Perfetto per preparare la pelle prima di partire o per ritrovare il glow dopo un lungo viaggio. In soli 10 giorni, la pelle appare più luminosa, le rughe levigate, l’incarnato uniforme e la grana visibilmente migliorata.

Nella formula:

• Acido ialuronico ad azione rimpolpante

• Cocktail pro-age (amminoacidi, vitamine, coenzimi, minerali, antiossidanti)

Ideale da iniziare prima delle vacanze, o da portare in viaggio come boost intensivo. Per una pelle fresca, rivitalizzata e… in perfetto holiday mood.

Sempre per la pelle CRÈME UNIVERSELLE MULTIFUNCTION | Tubo 100ml – Tre azioni in un solo gesto per avere sempre una pelle protetta.

L’idratante multifunzione da portare ovunque. Pensata per tutta la famiglia, ma amata dalle beauty addicted, è il trattamento SOS da usare in ogni occasione.

Idrata, con urea e acido ialuronico incapsulato

Ripara, grazie al peptide pro-collagene che accelera la rigenerazione cutanea

che accelera la rigenerazione cutanea Protegge, con polisaccaridi anti-irritazione per calmare rossori, secchezza, screpolature

Perfetta come after-sun, su mani rovinate dal freddo o per piccole irritazioni da viaggio e post rasatura. Per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Per la delicata zona del contorno occhi ecco OXYGEN-GLOW EYES | 15ml – per uno sguardo naturalmente radioso, senza filtri.

Ispirato alla carbossiterapia, questo contorno occhi super-perfezionatore rivitalizza lo sguardo e ne esalta la naturale luminosità. Combatte occhiaie, segni di stanchezza, disidratazione e rughe sottili con una formula ad alta efficacia illuminante.

Nella formula OXYGEN-GLOW EYES:

• Tetrapeptide decongestionante, che agisce sulla microcircolazione

• Attivi antiossidanti per un’azione detox

La sua texture gel-crema regala un effetto highlighter istantaneo per un contorno occhi levigato, idratato, detossinato.