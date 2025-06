Seiko applaude all’impresa di Alessia Zecchini

La campionessa italiana di apnea, Alessia Zecchini, dal 2022 friend of the brand di Seiko, stabilisce un nuovo primato mondiale nel free-diving.

L’atleta italiana da anni protagonista indiscussa della scena mondiale dell’apnea, ha aggiunto un altro primato alla sua straordinaria carriera sportiva. Nell’ambito della Coppa del Mondo di Profondità, tenutasi nelle acque cristalline di Camotes Island, nelle Filippine, domenica 18 maggio Alessia Zecchini ha raggiunto la profondità di -113 metri, fissando un nuovo record del mondo riconosciuto dalla CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee). Il nuovo traguardo è stato conquistato con un’immersione della durata di 4:03, eseguita in assetto costante con le pinne. Questo segna il 40° record mondiale nel percorso della fuoriclasse romana.

Seiko, che accompagna Alessia Zecchini dal 2022, esprime il proprio orgoglio per questo straordinario traguardo della sua “friend of the brand” con la quale ha in comune i valori tipici della filosofia del marchio.

“Siamo entusiasti per questo straordinario risultato raggiunto da Alessia, un’atleta che ha scelto di condividere con noi il suo percorso e che rappresenta alla perfezione lo spirito di determinazione e il progresso continuo in cui crediamo profondamente,” afferma Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia. “Con la sua passione e la sua costante ricerca del superamento dei limiti, Alessia incarna in modo autentico il messaggio del nostro fondatore, Kintaro Hattori: Keep Going Forward. I suoi successi ci ispirano ogni giorno nel nostro impegno a creare orologi sempre più innovativi e affidabili. Complimenti Alessia, da tutto il Team Seiko!”

Alle parole del brand, Alessia Zecchini aggiunge: “È stato un momento emozionante. Ho percepito il sostegno di chi crede in me e mi accompagna in questo percorso. Questo risultato è il frutto di un lungo lavoro, un impegno che esprime costantemente il rinnovo della motivazione per continuare a sfidare i miei limiti. È un altro sogno che si avvera”.

Nel corso degli ultimi anni, Alessia Zecchini ha collezionato una serie di primati straordinari che testimoniano la sua costante evoluzione sportiva. Nel 2024, a Camotes Island, nelle Filippine, Alessia Zecchini ha raggiunto la profondità di -104 metri in free immersion, completando l’immersione in 3 minuti e 46 secondi. Una prestazione straordinaria, che le ha permesso di migliorare di tre metri il precedente record mondiale CMAS detenuto da lei stessa dal 2021, quando aveva toccato i -101 metri durante la competizione internazionale Vertical Blue, a Long Island (Bahamas).

Quello del 2024 è solo uno dei numerosi primati che la pluricampionessa italiana ha collezionato negli ultimi anni. Nel maggio 2023, nel corso dell’AIDA Oceanquest, ha stabilito il record mondiale in assetto costante con monopinna, scendendo a -123 metri nelle acque di Camotes Island, in 3 minuti e 51 secondi.

Pochi mesi prima, nel marzo 2023, durante la SecretBlue Freediving Competition di Moalboal, aveva firmato un’altra impresa in assetto costante con bipinne, migliorando nell’arco di 48 ore il proprio precedente record da -107 a -109 metri, con un tempo di 3 minuti e 38 secondi.

Ancora una volta, Alessia Zecchini conferma il suo ruolo di riferimento assoluto nel panorama internazionale dell’apnea.