Crema Contorni Occhi e Labbra della linea Biocollagenix di ESI

Per una pelle dall’aspetto più giovane, tonico e luminoso effetto lifting, la Crema Contorno Occhi e Labbra (15ml) della linea Biocollagenix di ESI è l’alleato ideale. Studiata per pelli mature, la crema nasce per ridurre le rughe perioculari, riducendo visibilmente le zampe di gallina e levigando le rughe labiali.

La crema conferisce tono e levigatezza grazie agli ingredienti di origine naturale come:

Collagene Marino e Acido Ialuronico , per preservare la luminosità della pelle e idratarla in profondità, con effetto filler naturale.

e , per preservare la luminosità della pelle e idratarla in profondità, con effetto filler naturale. Rosa di Damasco , per rigenerare, idratare e lenire.

, per rigenerare, idratare e lenire. Estratto di Acmella Oleracea , estratto vegetale con attività botulino simile.

, estratto vegetale con attività botulino simile. Microsfere effetto seta, per una pelle dall’aspetto levigato ed omogeneo. Riducono visivamente rughe ed imperfezioni, uniformando la zona del contorno occhi e labbra.

Facile da applicare, mattino e sera, e caratterizzata per essere senza profumo ed ad assorbimento rapido, la crema contorno occhi e labbra rappresenta un valido alleato da integrare nella propria skincare routine per risultati visibili e duraturi.

La linea Biocollagenix si compone di cosmetici ed integratori, per un trattamento anti-età completo.