La collezione make-up per l’estate firmata Clarins

Quest’anno Clarins invita a viaggiare, evocando tramonti incandescenti, raggi di sole che baciano la pelle ambrata e tutta l’effervescenza delle “golden hours”. Per un glow dorato che illumina il volto.

Una palette occhi e viso “Pro”

Un’inedita palette – custodita in un elegante secchiello in cotone color crema – propone 4 nuance complementari per un make-up solare che sublima l’incarnato e lo sguardo. Le quattro polveri perlate, arricchite con pigmenti di origine naturale, presentano texture cremose morbide, ideali per scolpire il viso. Facile da applicare con le dita o con un pennello, per un risultato straordinariamente luminoso.

Bianco, come la madreperla

Pochi tocchi bastano per illuminare tutto il viso: l’arco di cupido sopra le labbra, l’arcata sopraccigliare e l’angolo interno dell’occhio. Ideale anche per mettere in risalto le altre tre nuance della palette.

Oro rosa, un velo di luce

Sublima gli zigomi, l’ovale del viso e le palpebre: la sottile carezza di un blush che illumina l’abbronzatura e valorizza le lentiggini.

Rosa intenso, effetto “bonne mine”

La nuance che ravviva le guance tingendole di rosa, accentua anche l’abbronzatura. Illumina gli zigomi, l’arcata sopraccigliare e le palpebre intensificando lo sguardo.

Marrone cioccolato, la tonalità universale

La nuance che si addice a tutte le carnagioni, da modulare all’infinito. Pelle chiara, olivastra o scura: indispensabile per riscaldare l’incarnato e intensificare l’abbronzatura.

Bronzing Powder: golden crush

Racchiusa in una pochette arricchita da una catena dorata per le serate estive, in edizione limitata, questa terra è ideale per illuminare il volto con un colorito naturalmente dorato, uniforme e radioso. La texture “zero materia” è morbida, fine e lascia respirare la pelle. La coprenza leggera e impercettibile assicura un effetto ultra-naturale di pelle baciata dal sole. Il suo

irresistibile profumo avvolge la pelle. L’esclusiva formula skincare è composta al 98% da ingredienti di origine naturale: l’olio di noce di cocco bio nutre la pelle, mentre il complesso antinquinamento Clarins aiuta a proteggerla dagli effetti nocivi

dell’inquinamento. Grazie all’estratto di cartamo, l’ingrediente principale dei doposole Clarins, prolungal’abbronzatura.

Water Lip Stain: l’effetto tattoo perfetto per l’estate

Come un inchiostro impercettibile sulla pelle, Water Lip Stain lascia un velo di colorata freschezza sulle labbra, senza seccarle. L’intensità del colore è modulabile, per un make-up leggero e naturale o intenso e glamour. Una formula ideale per l’estate, che non macchia e offre una lunga tenuta. Perfetto quando si è in viaggio o in giro tutto il giorno.

Water Lip Stain ha una formula skincare al 99% con: Water Shot Complex, che associa acqua di lampone bio e acido ialuronico per labbra più morbide e idratate; Complesso antinquinamento Clarins che, con l’associazione di tè bianco, lassana e furcellaria, protegge dagli effetti nocivi dell’inquinamento.