Brioni e Lalique presentano Dualité, Crystal Edition Perfume

Brioni e Lalique, due Maison da sempre devote all’eccellenza, alla creatività e alla bellezza, si sono unite ancora una volta per dare vita a un objet d’art che incarna il loro comune impegno a favore dell’arte e dell’artigianato. Per celebrare l’80° anniversario di Brioni, il brand presenta l’edizione limitata Dualité, Crystal Edition Perfume segna un momento decisivo nel design di lusso.

Realizzato in soli 18 flaconi firmati, Dualité, Crystal Edition Perfume è stato realizzato all’insegna della ricercatezza multi-sensoriale per gli appassionati del brand e gli intenditori d’arte. Frutto di una collaborazione durata quattro anni tra Brioni e Lalique, questo pezzo da collezione è una testimonianza dell’artigianato e della rinascita di arti perdute. Concepito dal Design Director di Brioni Nobert Stumpfl e dal Direttore artistico e creativo di Lalique Marc Larminaux, questo objet d’art esplora il tema della dualità, dove forze elementari si scontrano in perfetta armonia.

Capolavoro di design, il flacone di cristallo assume la forma di un prisma ottagonale, in omaggio agli 80 anni di storia di Brioni. Le sue linee eleganti e angolari combinano forme classiche con una sensibilità moderna, mentre al suo interno emerge un contrasto sorprendente: un’esplosione naturale di frammenti di cristallo congelati nel tempo. L’intricata formazione interna del flacone rifrange la luce come le sfaccettature cristalline del ghiaccio, irradiando un bagliore ipnotico accentuato dall’essenza di profumo argentata che la avvolge. Realizzato con un’antica tecnica della cera persa, nota come cire-perdue, ripresa dai maestri vetrai di Lalique, ogni flacone è un’opera d’arte unica.

Norbert Stumpfl afferma: “I singoli, rari elementi che si sono uniti in una tempesta perfetta per creare Dualité, Crystal Edition Perfume hanno catturato tutta la bellezza del sublime. La collaborazione tra le nostre Case è diventata una passione condivisa, che rappresenta tutto ciò in cui crediamo: la dedizione al tempo, la selezione di materie prime preziose, il pregio dell’artigianalità e la differenza che fa il tocco umano. È molto più di un semplice oggetto, è una celebrazione del lusso assoluto che prende il meglio dall’artigianato.”

Nello stesso spirito, il Direttore artistico e creativo di Lalique Marc Larminaux aggiunge: “Dietro Dualité, Crystal Edition Perfume si celano la passione e la creatività delle nostre due Case. L’esperienza e le straordinarie abilità dei maestri vetrai di Lalique hanno reso possibile la realizzazione di questa meravigliosa opera d’arte. Rappresenta i nostri valori condivisi ed è una vera testimonianza della nostra costante ricerca di bellezza ed eccellenza.”

Un’espressione olfattiva dell’eleganza

Nel cuore di questo capolavoro è racchiuso un Estratto di Profumo realizzato dal Naso e Maestro profumiere Michel Almairac. Costruita intorno a un raro e lussuoso burro di iris, la fragranza è stata concepita per riflettere il gioco dei contrasti e si sviluppa in strati armoniosi:

Note di testa: accordo ozonico, mela verde

accordo ozonico, mela verde Note di cuore: violetta, Ambroxan, burro di iris

violetta, Ambroxan, burro di iris Note di fondo: legno di cedro, muschio, ambra secca

Fragranza artistica, il percorso olfattivo inizia con un accordo ozonico astratto, come un soffio etereo di aria fresca e rivitalizzante. Questa apertura è accentuata da un morso croccante e brillante di mela verde, una nota che conferisce sia un’energia vibrante che una chiarezza rinfrescante e tangibile, simile alla luce rifratta attraverso il ghiaccio. Il profumo si sviluppa in un cuore più delicato, svelando la dolcezza cipriata della violetta che si fonde perfettamente con la moderna raffinatezza dell’Ambroxan, aggiungendo una nota calda e vellutata. Al suo interno, l’opulento burro di iris, realizzato attraverso un processo meticoloso di sette anni, sprigiona un’eleganza ricca e terrosa che colma il divario tra l’avanguardia e il senza tempo.

Nel finale, la fragranza si stabilizza in una base serena e consolidata. La presenza aromatica del legno di cedro si unisce al morbido sussurro vegetale del muschio per un tocco naturale e tranquillo. L’ambra secca conclude la composizione con un calore sofisticato. Il suo bagliore resinoso offre una finitura moderna e persistente, come i riflessi scintillanti proiettati dalle sfaccettature di cristallo del flacone. Michel Almairac, il Naso e Maestro profumiere, spiega: “Ho creato questo profumo con un accordo di violetta, utilizzando dosi eccezionali di Ambroxan, note legnose moderne e raro burro di iris. Questa creazione incarna l’eleganza urbana e la modernità, per una firma olfattiva unica e indimenticabile.”

Il flacone di cristallo racchiude 340 ml di questa squisita fragranza, un volume generoso che amplifica il percorso olfattivo e permette agli intricati contrasti di Dualité, Crystal Edition Perfume di svilupparsi con ancora più intensità e presenza. Lo scrigno di presentazione in puro alabastro, omaggio alla dedizione di Brioni per le forme eleganti, può essere trasformato in un suggestivo piedistallo, elevando il flacone al rango di opera d’arte scultorea.