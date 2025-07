Detergere, idratare e rigenerare con Biretix

Nella stagione calda, specie per la pelle impura, è ideale una beauty routine semplice ma efficace. Pochi gesti, ma selezionati con cura: l’importante è concentrarsi su una detersione delicata e su un’idratazione mirata (sì, anche la pelle con imperfezioni ne ha bisogno!), scegliendo prodotti che non appesantiscano né disidratino la cute, evitando così accentuare ulteriormente le imperfezioni.

Partiamo, quindi, dal gesto più semplice: la detersione. Un’azione quotidiana che, nel caso di pelle mista, grassa o infiammata, dev’essere delicata ma al tempo stesso profonda ed efficace. Il protagonista è il cleanser, primo step della skincare routine, che lavora in sinergia con una buona crema rigenerante. Alla ricerca di quell’effetto rigenerante che anche la pelle più problematica, merita. Adatta alle pelli miste, grasse e a tendenza acneica è Biretix, la linea cosmetica di Cantabria Labs Difa Cooper propone una skincare routine completa con formule pensate per l’uso quotidiano o settimanale, a seconda del prodotto.

Della famiglia Biretix fanno parte Biretix Cleanser, detergente delicato, ad effetto purificante e opacizzante, che aiuta a rimuovere l’eccesso di sebo e le impurità contribuendo a contrastare la crescita microbica; e Biretix Isorepair, crema rigenerante e lenitiva a effetto “soft skin”, che aiuta a la barriera cutanea.

Biretix Cleanser è un detergente arricchito con estratti vegetali naturali dalle proprietà astringenti, sebonormalizzanti e calmanti. Senza alterare la naturale fisiologia della barriera lipidica. La sua versatilità lo rende adatto non solo al viso, ma anche al corpo. Inoltre, è un valido alleato come coadiuvante per chi segue trattamenti farmacologici specifici per pelli a tendenza acneica. Formulato con la tecnologia BIOPEP 15, è ricco di attivi seboregolatori e calmanti che contrastano le impurità senza seccare la pelle.

Biretix Isorepair è una crema idratante, rigenerante e lenitiva, ricca di ceramidi, acido ialuronico e vitamina E, pensata per aiutare a ripristinare la funzione barriera della pelle come un quid in più per ripristinare la barriera cutanea e donare morbidezza, ha una texture ricca ma non grassa che si assorbe rapidamente, lasciando la pelle confortevole senza ungere né ostruire i pori. Grazie alla tecnologia SCA® Growth Factor, aiuta a rigenerare la cute aiutando a migliorare l’aspetto e grana. Un ottimo alleato per la pelle impura, soprattutto se sensibilizzata da trattamenti con retinoidi orali e/o topici.

Per dare il benvenuto all’estate, abbracciamo una beauty routine semplice e mirata. Prima il detergente delicato, poi la crema specifica. Biretix, linea cosmetica di Cantabria Labs Difa Cooper, è pensata per aiutare a contrastare le impurità cutanee e contribuire al ripristino della barriera cutanea.