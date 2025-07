Rave SLR ID2, la bicicletta che eleva il concetto di gravel racing

Wilier Triestina presenta la nuova Rave SLR ID2, una bicicletta gravel pensata non solo per correre, ma per raccontare. Design audace, radici italiane e ispirazione visiva anni ’80 e ’90: Rave SLR ID2 non si limita a percorrere strade e sentieri, ma viaggia nel tempo e nello stile.

Concepita per i rider che cercano l’equilibrio perfetto tra performance e personalità, questa bici è la nuova espressione del DNA Wilier Triestina: estetica radicale, leggerezza, materiali di ultima generazione e anima racing. Non una bici da esposizione, ma un mezzo da vivere: Rave SLR ID2 nasce per accompagnare viaggi, gare, week-end fuoristrada, con uno stile capace di rompere le regole.

Le nuove colorazioni sono un omaggio alla cultura visuale underground:

Pixel Green : per chi ama l’energia e la visibilità, tra computer vintage e graffiti digitali.

: per chi ama l’energia e la visibilità, tra computer vintage e graffiti digitali. Neon Purple : evocazione notturna e brillante, con un tocco da club culture.

: evocazione notturna e brillante, con un tocco da club culture. Glitch Black : il minimalismo più sofisticato, adatto ai puristi della linea.

: il minimalismo più sofisticato, adatto ai puristi della linea. Byte Cream: un colore che racconta la memoria digitale, tra passato e futuro.

Ogni Rave SLR ID2 è progettata, verniciata e assemblata in Italia. Il progetto nasce da un lavoro a quattro mani tra Wilier Triestina e atleti internazionali della scena gravel, che hanno testato la bici su ogni tipo di terreno.

Il risultato è una bici capace di affrontare percorsi lunghi, misti, imprevedibili. Ma soprattutto, è una bici che sa farsi guardare. Sempre più, la bicicletta si afferma come espressione di stile e cultura. Con la Rave SLR ID2, Wilier Triestina si inserisce con naturalezza nella conversazione contemporanea tra sport, moda e design. Una bici che si presta perfettamente a un servizio fotografico lifestyle, ma che al tempo stesso può essere spinta al limite sui percorsi gravel più impegnativi. È la bici per chi vuole distinguersi.

Rave SLR ID2 è per chi crede che il design sia una forma di libertà, e il movimento una forma di espressione personale. Un mezzo da performance, ma anche un simbolo di identità. Wilier Triestina ancora una volta riesce a fondere artigianalità italiana, sperimentazione tecnologica e visione estetica. Con Rave SLR ID2 il ciclismo diventa cultura visiva. E stile, da vivere.