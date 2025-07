RINGANA presenta Fresh Light Legs & Fresh Breeze

Le gambe affaticate sono un disturbo estetico tipiche dei periodi più caldi e comunque le cause possono essere provocate da diversi fattori, tra cui ritenzione idrica, cattiva circolazione, stile di vita sedentario e calore eccessivo. Per migliorare la situazione, è consigliabile adottare alcune buone pratiche, come: mantenere uno stile di vita sano, praticare attività fisica, seguire una dieta equilibrata, idratarsi adeguatamente e ricorrere a trattamenti specifici e non per ultimo scegliere prodotti specifici che possano dare un sollievo. Ne sono un esempio i nuovi prodotti RINGANA Fresh Light Legs & Fresh Breeze

FRESH light legs | 125ml – per gambe stanche e affaticate

In viaggio, in città, a casa, dopo lunghe camminate o periodi prolungati trascorsi in piedi o seduti al lavoro, FRESH light legs è sollievo in formato spray. Allieva la ritenzione idrica e rinfresca gambe, caviglie e piedi. Nella formula: estratti di ippocastano, amamelide, pungitopo e cipresso per facilitare la circolazione sanguigna;

alga Porphyridium cruentum contro il gonfiore, sali di magnesio , rivitalizzanti e rilassanti;

contro il gonfiore, , rivitalizzanti e rilassanti; menta e zenzero per una freschezza immediata.

FRESH breeze | 50ml – spray rinfrescante per per viso & corpo

Per un sollievo più completo Ringana consiglia anche lo FRESH breeze Spray rinfrescante per per viso & corpo.

Nella formula: estratto di menta e mentolo, rinfrescante;

aloe vera, acido ialuronico a triplo peso molecolare;

a triplo peso molecolare; idrolato di cetriolo ad azione idratante;

ad azione idratante; polisaccaridi, creano una barriera protettiva contro raggi UV e inquinamento.

La composizione olfattiva unisce note vivaci e agrumate a delicati sentori erbacei e speziati. Un booster da tenere a portata di mano e vaporizzare all’occorrenza.