Beauty

Revlon lancia il nuovo super Lustrous Glimmer Gloss

By Gabriella Frigerio

Revlon arricchisce la propria gamma di prodotti per le labbra con il rivoluzionario Super Lustrous Glimmer Gloss, il primo e unico gloss che combina la brillantezza dei glitter con una formula a base di piante e pigmenti riflettenti, per un effetto ultra scintillante mai visto prima. 

Grazie alla sua innovativa formula setosa non appiccicosa, questo gloss garantisce labbra dalla lucentezza multidimensionale e dall’aspetto più sano e rimpolpato. Il Super Lustrous Glimmer Gloss rappresenta una vera rivoluzione nel mondo del make-up labbra, unendo performance eccezionali a ingredienti che si prendono cura delle labbra tra cui estratto di agave, olio di semi di moringa e burro di semi di cupuaçu. 

Il nuovo Super Lustrous Glimmer Gloss offre risultati straordinari: 

  • Massima intensità di brillantezza, grazie alla texture a base trasparente che fa risaltare i glitter 
  • Formula setosa non appiccicosa, per un comfort assoluto durante l’applicazione e per tutto il giorno 
  • +39% di idratazione istantanea, che leviga le labbra per un aspetto immediatamente più pieno e rimpolpato 
  • Effetto multidimensionale, che cattura la luce da ogni angolazione per un finish luminoso e sofisticato 

Disponibile in dieci diverse tonalità, il Super Lustrous Glimmer Gloss di Revlon si adatta a ogni occasione. Il Super Lustrous Glimmer Gloss di Revoln è perfetto per chi cerca un prodotto che non solo faccia brillare le labbra, ma se ne prenda anche cura, migliorandone visibilmente l’aspetto nell’immediato e anche giorno dopo giorno. 

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it