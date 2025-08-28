Revlon lancia il nuovo super Lustrous Glimmer Gloss

Revlon arricchisce la propria gamma di prodotti per le labbra con il rivoluzionario Super Lustrous Glimmer Gloss, il primo e unico gloss che combina la brillantezza dei glitter con una formula a base di piante e pigmenti riflettenti, per un effetto ultra scintillante mai visto prima.

Grazie alla sua innovativa formula setosa e non appiccicosa, questo gloss garantisce labbra dalla lucentezza multidimensionale e dall’aspetto più sano e rimpolpato. Il Super Lustrous Glimmer Gloss rappresenta una vera rivoluzione nel mondo del make-up labbra, unendo performance eccezionali a ingredienti che si prendono cura delle labbra tra cui estratto di agave, olio di semi di moringa e burro di semi di cupuaçu.

Il nuovo Super Lustrous Glimmer Gloss offre risultati straordinari:

Massima intensità di brillantezza , grazie alla texture a base trasparente che fa risaltare i glitter

, grazie alla texture a base trasparente che fa risaltare i glitter Formula setosa non appiccicosa , per un comfort assoluto durante l’applicazione e per tutto il giorno

, per un comfort assoluto durante l’applicazione e per tutto il giorno +39% di idratazione istantanea , che leviga le labbra per un aspetto immediatamente più pieno e rimpolpato

, che leviga le labbra per un aspetto immediatamente più pieno e rimpolpato Effetto multidimensionale, che cattura la luce da ogni angolazione per un finish luminoso e sofisticato

Disponibile in dieci diverse tonalità, il Super Lustrous Glimmer Gloss di Revlon si adatta a ogni occasione. Il Super Lustrous Glimmer Gloss di Revoln è perfetto per chi cerca un prodotto che non solo faccia brillare le labbra, ma se ne prenda anche cura, migliorandone visibilmente l’aspetto nell’immediato e anche giorno dopo giorno.