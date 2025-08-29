Obvious presenta la nuova Eau de Parfum Milk & Matcha

Ispirandosi al rituale di assaporare un tè matcha con il latte, Meabh McCurtin, la Maitre Parfumeur di Obvious, ne ha catturato le note morbide e cremose. Con Milk & Matcha, Obvious porta per la prima volta in profumeria il famoso sapore “Umami”. Questa fragranza si dispiega come una sottile armonia, un delicato gioco di contrasti e morbidezza, pensato per chi vive ogni giorno con ottimismo. La freschezza e l’amarezza del tè matcha sono perfettamente bilanciate da una morbida nota lattea di vaniglia e fiori d’arancio, creando una fragranza sorprendente, confortante, elegante e rara.

Milk & Matcha EDP 100ml è la nuova fragranza nella Collezione “Capsules” appartenente alla famiglia olfattiva “Floreale Gourmand”.

Note di testa

Olio di Zenzero

Cuore di Mandarino

Olio di Mandarino

Note i cuore

Accordo di Matcha

Assoluta di Fiori d’Arancio

Olio di Mate

Note di fondo