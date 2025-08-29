Beauty

Obvious presenta la nuova Eau de Parfum Milk & Matcha

By Gabriella Frigerio

Ispirandosi al rituale di assaporare un tè matcha con il latte, Meabh McCurtin, la Maitre Parfumeur di Obviousne ha catturato le note morbide e cremose. Con Milk & MatchaObvious porta per la prima volta in profumeria il famoso sapore “Umami”. Questa fragranza si dispiega come una sottile armonia, un delicato gioco di contrasti e morbidezza, pensato per chi vive ogni giorno con ottimismo. La freschezza e l’amarezza del tè matcha sono perfettamente bilanciate da una morbida nota lattea di vaniglia e fiori d’aranciocreando una fragranza sorprendente, confortante, elegante e rara.

Milk & Matcha EDP 100ml è la nuova fragranza nella Collezione “Capsules” appartenente alla famiglia olfattiva “Floreale Gourmand”.

Note di testa

  • Olio di Zenzero
  • Cuore di Mandarino
  • Olio di Mandarino

Note i cuore

  • Accordo di Matcha
  • Assoluta di Fiori d’Arancio
  • Olio di Mate

Note di fondo

  • Estratto di baccello di Vaniglia
  • Assoluta di Fava Tonka
  • Olio di balsamo del Perù
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it