Tagli smart e polvere “magica” firmati Grace Pace

Grace Pace, affermata hair stylist e mente creativa del progetto Very Grace – un hub di arte e innovazione applicato al beauty – propone una rivoluzione di stile leggera, fresca e soprattutto… comoda. Basta pieghe interminabili e styling che si disfano dopo poche ore. La parola d’ordine è libertà, senza rinunciare all’eleganza. Grace consiglia tagli calibrati in base alla forma del viso, con lunghezze che sfiorano il mento o si fermano poco sotto le orecchie: pratici, sofisticati e pensati per accompagnare i movimenti del viso con naturalezza.

Tagli progettati per essere asciugati senza spazzola, ideali per chi ama un effetto effortless ma sempre curato.

La polvere magica di Grace Pace, ovvero i Cristalli Texturizzanti Grace Pace: un prodotto top di gamma, sviluppato dopo mesi di ricerca per rispondere a un’esigenza comune ma spesso trascurata: dare volume e corpo ai capelli sottili e “poco soddisfacenti” senza appesantirli. Meglio nota come polvere volumizzante o cera in polvere, questa formula cosmetica di ultima generazione sfrutta l’umidità naturale del capello per attivarsi e regalare sostegno, forma e tenuta a ogni ciocca. È il segreto per mantenere i capelli sempre ordinati, senza passare ore davanti allo specchio.

Perfetta per capelli lisci, mossi o ricci, la polvere texturizzante firmata Grace Pace è adatta a donne e uomini, e risolve uno dei grandi problemi dello styling moderno: ottenere una piega duratura, naturale e leggera. Con la linea di tagli estivi e il suo prodotto best-seller, Grace Pace si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca soluzioni intelligenti, innovative e belle da vedere.