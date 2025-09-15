Eberhard & Co. Official Timekeeper del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova

Eberhard & Co. si riconferma Official Timekeeper del Salone Nautico Internazionale di Genova, punto di riferimento per il settore e vetrina d’eccellenza capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo – dai clienti del segmento del lusso agli appassionati – con oltre 120.000 visitatori registrati nel 2024.

«Partecipare al Salone Nautico di Genova rappresenta per la Maison molto più di una semplice presenza istituzionale: è l’occasione per raccontare la nostra storia, segnata da passione e indipendenza fin dagli inizi, e per condividere una visione del tempo come elemento centrale che guida l’uomo nelle sue imprese più audaci. Ogni nostro orologio riflette storie di dedizione, tecnica e sfida, e ogni anno il Salone ci offre un contesto entusiasmante, con un pubblico trasversale e appassionato con cui poter celebrare questi valori», dichiara Mario Peserico, General Manager Eberhard & Co.

Emblema dell’audacia che da sempre anima la storia della Maison, il campione Miki Biasion – icona dell’epoca d’oro del rally italiano e da molti anni Ambassador di Eberhard & Co. – ripercorrerà insieme alla Maison le tappe di un percorso di vita intenso, a tratti tortuoso, segnato da trionfi, avventure condivise e gesti di coraggio. L’appuntamento è per domenica 21 settembre alle ore 17, presso l’Eberhard & Co.

Nel contesto della manifestazione, la Marca sarà presente con una lounge dedicata, dove i visitatori potranno scoprire da vicino alcune delle creazioni più distintive.

Scafograf

Tra queste, Scafograf, la collezione di diver professionali che dal 1959 incarna lo spirito sportivo della Maison;

Chronographe 1887

Chronographe 1887, serie di eleganti cronografi animati da calibri esclusivi che reimmagina i segnatempo d’epoca Eberhard & Co. in forma contemporanea;

Contodat

Contodat, collezione dalle linee accattivanti svelata nel 2025, ispirata a un orologio nato negli anni ’70 come atto di fedeltà all’orologeria svizzera tradizionale durante la crisi del quarzo.

Un focus speciale sarà poi riservato all’esclusivo orologio in edizione limitata creato per celebrare la rinascita del leggendario logo HF, emblema di un prezioso heritage sportivo di Lancia e di una stagione di indimenticabili imprese motoristiche.

Questo segnatempo rappresenta non solo un omaggio alla gloriosa tradizione del marchio, ma anche un simbolo del suo ritorno in grande stile: un nuovo corso che guarda al futuro con determinazione, testimoniato dal rilancio della gamma, dal ritorno nei rally e dal rinnovato impegno verso un’eleganza sportiva, autenticamente italiana.