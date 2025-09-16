L’alga spirulina protagonista di due trattamenti per capelli by Biofficina Toscana 

L’alga spirulina, Arthrospira platensis, è una microalga d’acqua dolce di colore verde-blu, ricca di proteine, vitamine, minerali e antiossidanti naturali. Un ingrediente prezioso per rinforzare, purificare e donare vitalità a cute e capelli che Biofficina Toscana ha scelto di inserire nel cuore della formula di Shampoo secco ravvivante e Balsamo Purificante.

Shampoo secco ravvivante

Uno shampoo secco per detergere e ravvivare la chioma in pochi minuti senza acqua. Con alga spirulina bio toscana per la brillantezza dei capelli unita ad amido di riso, amido di mais e caolino vegetale che assorbono il sebo in eccesso, estratto di aloe dalle proprietà lenitive per un’azione delicata di detersione a secco. Rispetta la cute lasciando le radici fresche e i capelli voluminosi.

Balsamo Purificante

Un balsamo specificatamente formulato per capelli grassi o con forfora. Insieme all’alga spirulina, spicca nella formula il capelvenere bio toscano per un effetto rivitalizzante-purificante. Ad arricchire ulteriormente la formula: un condizionante eco-friendly, glicerina che trattiene l’acqua e rende il capello elastico e morbido, un attivo derivato dal riso che dona resistenza e luminosità e protegge lo strato lipidico del capello, estratto glicerico di lavanda con proprietà balsamiche e stimolanti, estratto glicerico di menta rivitalizzante e purificante.