Majestic Feathers Collection di Guerlain

Per l’autunno 2025, Maison Guerlain celebra il grande spettacolo della natura con la nuova collezione in edizione limitata Majestic Feathers. I prodotti make-up iconici firmati Guerlain – Rouge G, Ombres G, Terracotta e Météorites – sono impreziositi da eleganti decorazioni colorate che evocano la magia delle maestose piume dei volatili.
La linea Rouge G si arricchisce di:
- 3nuove cover gioiello
- Songbird, un morbido sfondo color palissandro arricchito da sfumature bianche e bordeaux e dettagli dorati.
- Phoenix, ispirata alle piume della fenice, questa combinazione audace unisce il rosso intenso a un beige delicato, illuminato da sfumature dorate.
- Peacock, richiamando le piume iridescenti del pavone, è caratterizzata da una variazione di blu e verdi intensi e luminosi, che si intrecciano attorno a una linea ondulata dorata.
- 8 nuove shade Rouge G Velvet, composte all’81% da principi attivi idratanti e leggermente desaturate grazie all’aggiunta di un tocco di pigmento nero.
Due esclusive palette Ombres G si uniscono alla collezione, presentando quattro finish differenti per un effetto multidimensionale.
- Ombres G 870 Emerald Feather: una combinazione di tonalità naturali, dal verde profondo all’oro luminoso.
- Ombres G 131 Birdy Beige: un’armonia che celebra le tonalità marroni e rosate, per uno sguardo dall’eleganza senza tempo.
L’iconica Terracotta Light, formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale, viene rinnovata nella versione Terracotta Peacock: la base della poudre bronzante è impreziosita da un motivo ispirato alle piume di pavone, che fonde due tonalità di blush con un tocco dorato.
Le Météorites Phoenix, perle di poudre rivelatrici di luminosità, create per questa edizione limitata, presentano due nuove tonalità dai toni vivaci, un rosa magenta e un beige nude, per fissare e opacizzare l’incarnato, sublimandolo con un glow unico.
Il packaging dorato, come la cover Rouge G, presenta la stampa color rosso intenso e beige delicato, ispirata alle maestose piume della Fenice.
Guerlain, inoltre, ha creato un set d’eccezione: Rouge G Prestige, realizzata in collaborazione con l’atelier parigino Baqué Molinié, abbinata a 3 shade iconiche.
La cover gioiello è decorata da un’elegante tonalità nera opaca, sormontata da una piuma ricamata e intrecciata a ricami dorati e perline rosse luminose.