Le Parfum Hair Rituel by Sisley, il tocco finale della routine di bellezza

Dal 2018, grazie all’esperienza anti-età dei Laboratori Sisley, Hair Rituel by Sisley propone rituali d’eccellenza per la cura dei capelli, a base di potenti formulazioni con un’elevata concentrazione di principi attivi accuratamente selezionati.

Oli essenziali, minerali, vitamine e proteine sono combinati in una varietà di texture, dai sieri ai balsami, per creare routine personalizzate e su misura per ogni tipo di fibra capillare e cuoio capelluto.

Gli estimatori di Hair Rituel by Sisley ne descrivono con entusiasmo il delicato sentore e aspettavano da tempo che l’inconfondibile essenza della collezione fosse proposta come un vero e proprio profumo. Realizzato con la stessa iconica fragranza concentrata fino al 20%, Le Parfum è stato concepito per avvolgere delicatamente la pelle, ma soprattutto i capelli, che possono catturare un profumo e diffonderlo delicatamente per tutto il giorno.

E’ il gesto perfetto per completare la routine quotidiana di bellezza, declinabile al maschile e al femminile. Perfetto da solo, può anche essere abbinato a un altro profumo, per ravvivarne la presenza ed esaltarlo, senza soffocarlo.

Capelli che ondeggiano ogni passo, il collo nudo che si intravede sotto le ciocche… sottile ma magnetico, Le Parfum di Hair Rituel by Sisley è pura e sobria eleganza. Il suo fascino si rivela solo a chi lo indossa e a chi si avvicina. Ecco che un dinamico e fresco volo di Esperidi impreziosito da note di limone, verbena e lavanda, da fiori di mimosa da un cuore di piante aromatiche, il tutto avvolto da una calda e confortante base ambrata e legnosa si trasforma in un’aura olfattiva immediatamente percettibile, ma solo per un attimo…

Applicato idealmente in aggiunta a La Brume Bouclier Protection di Hair Rituel by Sisley, Le Parfum è il tocco che completa ogni routine di bellezza. Può essere vaporizzato ad arco sulla pelle e sui capelli, oppure come una nuvola di lacca, o ancora su una spazzola prima dell’uso, per ravvivare il profumo dei capelli in qualsiasi momento della giornata.

Perché è nei dettagli che si cela l’essenza del lusso contemporaneo. Elegante e pratico, il flacone di Le Parfum è realizzato in uno splendido vetro compatto blu fumé e dispone di un sorprendente erogatore che rende l’applicazione semplice e piacevole.

Vaporizzando una brume fine e generosa, forma un alone che si diffonde istantaneamente fra i capelli, lasciandoli delicatamente profumati.