Il progetto Over di Arbi Arredobagno selezionato per l’ADI Design Index 2025

L’Osservatorio permanente del Design ADI – Associazione per il Disegno Industriale – ha selezionato Over di Arbi Arredobagno, il sistema d’arredo nato dalla collaborazione con lo Studio ruga.perissinotto, tra i progetti pubblicati nel prestigioso ADI Design Index 2025, il volume che raccoglie l’eccellenza del design italiano.

La selezione di Over nell’ADI Design Index rappresenta un importante riconoscimento per Arbi Arredobagno: il progetto entra così nella rosa dei prodotti candidabili all’ambito Compasso d’Oro ADI 2026, il più autorevole premio di design a livello globale.

Pensato per progettisti e installatori idraulici, Over è un sistema modulare che si sviluppa in un abaco di elementi sospesi o a terra, con profondità di 18 e 28 cm, pensili da 18 cm e moduli angolari. Risponde alle esigenze degli spazi ridotti senza rinunciare alla funzionalità ed è compatibile con tutte le tipologie di rubinetteria e cassette.

Ogni dettaglio è studiato per semplificare installazione, manutenzione e pulizia: dal pannello push-pull estraibile con vaschetta contenitiva al frontale removibile che consente l’accesso diretto all’impianto idrico, fino al modulo lavabo concepito con spazi posteriori dedicati al passaggio delle tubature. Peculiarità che rendono Over ideale anche per interventi di ristrutturazione su impianti esistenti.

Estetica e innovazione si incontrano nei dettagli: l’anta con taglio a 45° funge da presa maniglia integrata, mentre il top ribassato a vassoio offre un pratico piano d’appoggio per piccoli oggetti. Anche i materiali introducono soluzioni originali e distintive: Ocritech per lavabo e pannello, MDF laccato o legno impiallacciato per le strutture, fino alla finitura opzionale Dorsum®, stampa digitale a rilievo brevettata che arricchisce i frontali con texture tridimensionali.

Le strutture porta WC e bidet si integrano armoniosamente nel sistema, grazie alla soluzione portante Geberit, completando un progetto che unisce eleganza formale e massima funzionalità.

La selezione di Over per l’ADI Design Index 2025 conferma l’impegno di Arbi Arredobagno verso innovazione, qualità e ricerca tecnologica, valori che da oltre 35 anni guidano l’azienda nella realizzazione di progetti di alto livello. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza del design Made in Italy e la capacità di coniugare estetica e praticità in soluzioni d’arredo che interpretano con originalità le esigenze dell’abitare contemporaneo.