Brooklyn di Falmec nella selezione dell’ADI Design Index 2025

Brooklyn, l’innovativo sistema aspirante di Falmec e disegnato da Francesco Lucchese, è stato selezionato per entrare a far parte del volume ADI Design Index 2025. Il prestigioso annuario promosso dall’Osservatorio Permanente del Design, autorevole istituzione dell’ADI (Associazione per il Design Industriale), raccoglie ogni anno i prodotti più significativi del design industriale italiano, valorizzandone creatività, funzionalità e qualità produttiva. L’inclusione di Brooklyn nella selezione

costituisce il primo passo verso l’assegnazione del Premio Compasso d’Oro 2026, uno dei premi internazionali più ambiti e prestigiosi nel settore del design dal 1954.

Brooklyn è un altro nuovo importante traguardo di Falmec nel volume. Lo precedono, infatti, il Compasso d’Oro per la cappa Spazio nel 2020, l’ADI Design Index assegnato a Light nel 2022 e a Monolith nel 2023.

Con struttura a ponte, Brooklyn è un sistema modulare componibile, formato da un modulo cappa da 90 cm e moduli accessori laterali da 45, 60 e 90 cm che possono ospitare un portacalici da 4 bicchieri e portarotolo. La struttura può essere, inoltre, personalizzata con il modulo da 60 cm con rubinetto girevole o fisso, per la massima funzionalità dell’intera isola.

Realizzata in alluminio satinato nero e vetro fumé, Brooklyn è dotata di un potente e silenzioso motore brushless e di funzioni che possono essere gestite tramite controlli touch, da remoto con radiocomando o con l’esclusivo Dialogue System integrato nei piani cottura Falmec.

A completare l’intera struttura, un’illuminazione dinamica e dimmerabile che permette di cucinare con il massimo comfort visivo e allo stesso tempo creare una luce ambientale in cucina.