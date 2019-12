Si atterra in elicottero nel parco del Diamant Spa Resort e si riparte per emozionanti escursioni in heliskiing (max 6 persone) alla volta della Marmolada, del Monte Civetta, sorvolando i sentieri della Grande Guerra, sempre accompagnati da guide qualificate. Il riposo avviene in sontuose Alpine Love Suite con mega letto circolare, vasca idromassaggio in terrazza e una spettacolare vista sul Sassolungo.