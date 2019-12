Falconeri Re Generation Cashmere

Il brand Falconeri ha creato una coperta ricavata dalla raccolta di cashmere second hand presso gli store del brand. I capi raccolti sono stati utilizzati per la realizzazione di una preziosa coperta in cashmere prevalentemente riciclato (oltre 70% cashmere riciclato, 25% cashmere nuovo) grazie al supporto della manifattura Millefili SpA, nota realtà a respiro europeo specializzata nella produzione di filati cardati di qualità, realizzati esclusivamente in Italia nel massimo rispetto dei più elevati standard qualitativi, etici e di sostenibilità grazie ad un’intera filiera certificata dai più severi enti internazionali.