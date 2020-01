Le nuove Panasonic True Wireless

Design elegante e compatto

Grazie al loro corpo arrotondato le cuffie possono essere indossate senza difficoltà da chi porta orecchini. Il corpo arrotondato si adatta in modo confortevole all’orecchio per una vestibilità ottimale anche in caso di ascolto prolungato. L’angolazione e la lunghezza delle porte audio sono state progettate a seguito dello studio di diversi dati 3D sull’orecchio. Il modello S500W è disponibile in due colori mentre il modello S300W è disponibile in tre colori; tutti sono dotati di prestazioni a prova di gocce equivalenti ad un IPX43. Il supporto di ricarica leggero e compatto nello stesso colore vanta un design improntato alla massima portabilità

Compatibili con assistenti vocali

Le funzionalità smartphone di assistente vocale come Siri e Google Assistant possono anche essere attivate utilizzando il sensore tattile dell’auricolare. Inoltre, durante la configurazione delle impostazioni con l’app dello smartphone, viene attivato Amazon Alexa installato sullo smartphone ed è anche prevista la compatibilità con Amazon Alexa Built-in, che consente di accedere a vari contenuti.4

App Panasonic Audio Connect5

È possibile utilizzare varie funzioni installando l’app gratuita Panasonic Audio Connect, che consente la facile sincronizzazione e configurazione delle impostazioni iniziali su uno smartphone.